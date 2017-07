Carlos González ansía debutar con los Rayos

(Foto: Diego Topete | VAVEL)

Cada vez falta menos para que comience el torneo Apertura 2017, donde Necaxa enfrentará a los Tiburones Rojos de Veracruz, duelo en el que podría debutar el flamante refuerzo paraguayo, Carlos González, quien tras la práctica matutina charló con los medios de comunicación de cara al arranque del campeonato mexicano.

González mencionó su felicidad por llegar al fútbol mexicano: “Súper contento de estar acá, me vine a encontrar con un grupo muy bueno, con una calidad humana excelente, el equipo se está preparando de la mejor manera y con la confianza de que vamos a hacer un gran torneo aquí”.

El delantero guaraní viene a México con una firme intención, hacer un gran torneo con el cuadro rojiblanco. Su periodo de adaptación es bueno, al menos eso dejó entrever al ser cuestionado sobre las diferencias entre la Liga MX y su anterior club.

“Desde el primer momento que llegué acá me puse la meta de hacer un gran papel aquí. La pretemporada me sirvió bastante para conocer el ámbito mexicano, el futbol acá es muy versátil, muy dinámico, me he adaptado súper bien, estoy preparado al cien por ciento”.

Sobre el partido ante Veracruz, Carlos sabe la importancia de ganar el primer juego, ya que la confianza que se adquiere es vital, y más por ser local: “Es un equipo que se hace fuerte en casa, el clima es bastante caluroso ahí y ellos aprovechan esa posibilidad, pero nosotros sabemos de sus virtudes y sus déficits, el Profe sabe lo que podemos hacer y confía en nosotros, nosotros en él, así que creo que podemos sacar una victoria”.

El pateabalones sudamericano se destaca por su movilidad al frente del ataque, y ante la salida de jugadores como Puch y Barreiro él podría tomar la relevancia en el once del profe Ambriz. Sin embargo, mucho dependerá de su estabilidad y conjunción con el resto de sus compañeros: “La adaptación ha sido súper buena y eso se ha reflejado en los entrenamientos, eso a uno le pone contento, saber que tienes compañeros en quien confiar”.

Para finalizar, el delantero mencionó cuáles son sus objetivos a lograr: “Vengo a hacer un rol muy importante, que es venir a triunfar, uno se traza objetivos, netamente lo mío es venir a demostrar porque llegué a este club y estoy súper ilusionado de cómo me vengo preparando, muy agradecido por la confianza y espero que nos vaya bien”.