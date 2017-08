Mineros vs Necaxa EN VIVO en Copa MX 2017 (1-2)

Google Plus

En dicha jornada 3, Rayos y Monarcas podrán romper la paridad entre ellos en el sector 9 de la Copa MX.

La próxima jornada de Copa, Necaxa recibe a Morelia en Estadio Victoria, mientras que Mineros descansará.

Mineros cosecha su segunda derrota al hilo, ya que el viernes de la semana pasada, cayó en liga frente a Dorados.

Ignacio Ambriz llegó con varita mágica, ya que ha sumado tres triunfos en igual número de partidos desde que asumió el banquillo albirrojo.

Mineros cosecha su segunda derrota y complica demasiado su panorama, al sumar cero puntos en dos partidos.

Necaxa inicia con el pie derecho su participación en la Copa y suma sus primeros tres puntos.

¡FINALIZA EL PARTIDO! ¡NECAXA GANA DE VISITA EN UN CERRADO PARTIDO!

​1-2 Min. 90+3 Nurse recentra y con balón de aire, Mineros remata y un desvío manda a corner. Acto seguido, remate débil que pasa apenas por un costado.

​1-2 Min. 90+2 Mineros no baja los brazos y los centros no dejan de caer en el área necaxista. Acto seguido, Yosgart realiza espectacular atajada y manda a córner.

1-2 Min. 90 Se agregan 4 minutos.

1-2 Min. 87 Error de concentración de Yosgart, que ante la presión de un ariete zacatecano,deja salir un balón que fue tocado previamente por Beckeles, corner para Mineros.

1-2 Min. 83 Jugada dramática en el área necaxista, que tras centro de Mascorro cortado por Beckeles, termina merodeándose por la raya de la portería, que de forma providencial, Colula despeja hacia afuera.

1-2 Min. 79 Pablo Velázquez, que había pasado completamente de noche, saca zurdazo que de manera quirúrgica se clava en la base derecha del poste.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL NECAXAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡PABLO VELÁZQUEEEEEEZ!!!

1-1 Min. 76 AMONESTACIÓN para Mineros. Eder Cruz paga con la misma moneda una jugada contra el mismo Lichnovsky, llegando tarde a una barrida y haciendo ligero contacto con el andino.

1-1 Min. 72 AMONESTACIÓN para Necaxa. Igor Lichnovsky derriba a Eder Cruz cerca del área.

1-1 Min. 68 Entra Riolfo y de inmediato se nota, al sacar tiro de media distancia que pasa cerca de la portería

1-1 Min. 68 CAMBIO de Necaxa. Sale Daniel Álvarez, entra Diego Riolfo.

1-1 Min. 67 CAMBIO de Mineros. Sale Christian López, entra Eder Cruz.

1-1 Min. 61 Soberbio servicio de Mascorro que deja prácticamente sola a Nurse, que de parte interna, remata de aire y vence a Yosgart.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE MINEROOOOOOOS!!! ¡¡¡ROBERTO NURSEEEEEE!!!

0-1 Min. 58 CAMBIO de Mineros de Zacatecas. Sale Isaac Gabriel Díaz y entra Saúl Acosta

0-1 Min. 56 Cabezazo de Nurse que supera la marca de Beckeles, pero el remate sale muy desviado.

0-1 Min. 54 Barragán saca disparo cruzado que no pasa muy lejos del poste izquierdo de Monreal.

0-1 Min. 52 CAMBIO de Necaxa. Sale Roberto Alvarado, entra Martín Barragán.

0-1 Min. 52 AMONESTACIÓN para Necaxa. Bryan Colula barre por la espalda sobre Luis Hernández.

0-1 Min. 48 Tiro de media distancia de Nurse que contiene bien Yosgart.

0-1 Min. 46 Los mismos 22 que arrancaron el partido, inician la segunda mitad.

¡¡¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!!! ¡¡¡NECAXA CON VICTORIA PARCIAL!!!

¡Finaliza la primera mitad! De manera tal vez injusta, Necaxa con un par de ocasiones, mete una y se va arriba en el marcador.

​0-1 Min. 45 Miguel Ponce por banda izquierda, saca potente disparo que le dobla las manos al meta Antonny Monreal, chocando de manera agónica contra el poste, y marcando el primer gol del cotejo.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NECAXAAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡MIGUEL PONCEEEEEEEEE!!!

​0-0 Min. 43 Christian López cae en el área y el central deja seguir la jugada.

​0-0 Min. 42 Luis Pérez en forcejeo va a parar contra la publicidad, que en este caso no fue del todo estática.

​0-0 Min. 39 AMONESTACIÓN para Mineros. Christian López es amonestado por falta sobre Daniel Álvarez cerca de la bancas.

​0-0 Min. 38 Necaxa muy bien parado atrás, frena cualquier embate por arriba o por abajo de los zacatecanos.

​0-0 Min. 32 Tras un balón mal fildeado por Mineros, Ponce tuvo oportunidad franca, que estrella en la defensa zacatecana.

​0-0 Min. 30 Tiro cruzado y lejano de Eduardo López, que bota en dos ocasiones antes de salir a varios metros de la meta albirroja.

​0-0 Min. 28 Lo poco que tuvo de propositivo el Necaxa al principio del partido desapareció, ya que está preponderando el orden defensivo en estos momentos.

​0-0 Min. 26 Nurse estaba casi solo ante la solitaria marca de Beckeles, que mando el disparo cruzado muy abierto.

​0-0 Min. 25 Falta de Nurse sobre Beckeles en el área. Poco a poco, Mineros lleva el partido a la meta necaxista.

​0-0 Min. 23 Falta de Luis Pérez sobre Isaac Díaz en el medio campo.

​0-0 Min. 22 Ambos equipos centralizan mucho su ataque, y son pocas las ocasiones en las que se pisa el área.

​​0-0 Min. 18 Arturo Ortiz en tiro libre a dos toques, lanza trallazo que pasa muy cerca del poste izquierdo de Yosgart Gutiérrez.

​0-0 Min. 17 Falta sobre Cristian López. Una vez más, Gallegos comete la falta, eta vez más cerca del área necaxista.

​0-0 Min. 16 Gallegos comete falta en el medio campo sobre Eder López. Acto seguido, comete una sobre Roberto Nurse, tiro libre para Mineros.

​0-0 Min. 14 Cambio de juego para encontrar a 'Fideo', pero se encuentra ligeramente adelantado.

​0-0 Min. 11 Centro para Díaz que queda solo frente a Yosgart... pero hay posición adelantada.

​0-0 Min. 10 Tras desborde de Álvarez, se le acaba la cancha y termina en saque de meta para Zacatecas.

​0-0 Min. 8 Aguayo manda a tiro de esquina tras llegada necaxista.

0-0 Min. 6 Poco a poco se hace del balón el cuadro minero y equilibra el aspecto de la posesión.

0-0 Min. ​4 Mineros no ha podido salir de su propio cambio por la presión necaxista, además de que uno de sus jugadores ya juega condicionado.

0-0 Min. 2 AMONESTACIÓN para Mineros. Eduardo López jala playera de 'Fideo' Álvarez cerca del banderín izquierdo de Mineros.

0-0 Min. 1 Necaxa inicia el partido sin especulaciones y pisa temprano los linderos del área zacatecana.

¡¡¡ARRANCA ESTA SEGUNDA JORNADA DE COPA MX ENTRE MINEROS Y RAYOS!!!

Los equipos se han presentado y estamos a instantes de comenzar el partido.

18:30. Banca de Necaxa: A. Fernández D. Hernández P. Esquivel V. Dávila D. Riolfo M. Barragán O. Arce

18:28. Banca de Mineros de Zacatecas: S. Fassi; A. Torres, J. Partida, E. Cruz, J. Enríquez, S. Acosta y F. Villalpando.

18:26. Once de Necaxa: Y. Gutiérrez; B. Colula, B. Beckeles, I. Lichnovsky, M. Ponce; L. Pérez, L. Gallegos; D. Álvarez, F. Pereyra, R. Alvarado; y P. Velázquez.

18:23. Once de Mineros de Zacatecas: A. Monreal; A. Ortiz, H. Aguayo, E. López, L. Hernández, R. Nurse (C), M. Tapias, E. López, H. Mascorro, C. López e I. Díaz.

18:20. Listas las alineaciones del partido Mineros de Zacatecas vs Necaxa, en un momento las compartimos.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Mineros de Zacatecas vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Francisco Villa. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Mineros de Zacatecas vs Necaxa en vivo

Atentos a Diego Riolfo de Necaxa | El mediocampista ofensiva nacido en Uruguay deberá aprovechar los cotejos de esta competencia para demostrar su nivel y alzar la mano para ser convocado en los partidos ligueros. En el certamen anterior de la Copa, 'Gambetita' fue uno de los mejores jugadores de los Rayos.

Atentos a Roberto Nurse de Mineros de Zacatecas | Después de una lesión que lo alejó meses de la cancha, el atacante panameño ha vuelto a tener minutos. Sin duda, la Copa MX será una gran oportunidad para que vuelva a su nivel, el cual lo ha llevado a convertirse en uno de los mejores delanteros del circuito de ascenso.

Mineros de Zacatecas vs Necaxa online 2017

El sábado anterior, los dirigidos por Ignacio Ambriz hicieron valer su condición de local, tras derrotar por la mínima a los Xolos de Tijuana; Jesús Isijara fue el autor del gol rojiblanco.

Por su parte, en la Liga Bancomer MX, Necaxa ha arrancado con el pie derecho su participación; de momento, acumula dos victorias y se sitúa, con seis puntos, como sublíder de la tabla general

Resultado partido Mineros de Zacatecas vs Necaxa online

El viernes pasado, los comandados por Efraín Flores cayeron en casa frente a Dorados de Sinaloa, por marcador de 1-3. El único tanto zacatecano fue convertido por Guillermo Martínez.

Después de dos fechas en el Ascenso Bancomer MX, Mineros de Zacatecas suma un triunfo y una derrota; con tres unidades, ocupan el undécimo sitio de la clasificación.

Copa MX en vivo

En la primera fecha del certamen, Monarcas aprovechó su condición de local tras derrotar 2-1 a Mineros; Fernando Ortiz y Eduardo López anotaron los goles michoacanos, mientras que Luis Hernández descontó por los zacatecanos. Necaxa descansó.

Junto a Monarcas Morelia, los conjuntos de Mineros de Zacatecas y Necaxa se encuentran ubicados en el Grupo 9 de la competencia copera.

Minuto a minuto del partido Mineros de Zacatecas vs Necaxa en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Mineros de Zacatecas vs Necaxa en vivo, correspondiente a la Jornada 2 del torneo Apertura 2017 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Francisco Villa a partir de las 19:00 horas.