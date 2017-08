Ignacio Ambriz: "Necaxa le va a dar pelea a cualquiera"

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Después de haber disputado tres fechas en el torneo Apertura 2017 de la Primera División, el conjunto de Necaxa continúa invicto y en la parte alta de la clasificación general. La noche de este sábado, los Rayos rescataron un punto en la casa del campeón, Chivas.

Posteriormente al empate, Ignacio Ambriz resaltó el trabajo que realizaron sus jugadores, tomando en cuenta la reacción que tuvieron para sacar, al menos, un punto: "El resultado es muy bueno para nosotros; quiero aplaudirle a mis jugadores por el gran esfuerzo que hemos hecho ante el campeón. No es fácil recuperarse de un 2-0, pero creo que el equipo mostró un gran carácter".

Además, mencionó que, pese a que buscaron el triunfo, una igualada no es, para nada, un mal resultado: "El futbol es así. El primer tiempo fue espectacular, ida y vuelta para los dos equipos, la verdad es que te emocionas ver jugando así a los dos equipos. Nos vamos contentos a casa de haber sacado un punto ante un gran equipo como Chivas".

Al ser cuestionado sobre si esperaba este buen inicio que están teniendo en el semestre, el estratega rojiblanco comentó: "No me sorprende, porque, desde el principio, hablé con los jugadores, que este club tiene una historia y que debemos defenderla a muerte; estos colores se defienden con el corazón, personalidad y carácter. Desde que llegué, traté de transmitirles lo que significa para mí Necaxa, es todo para mí, y hoy estoy feliz de estar aquí, me siento muy contento al llegar todos los días a entrenar".

Por último, reconoció que deben seguir mejorando, sin embargo, afirmó que tienen las armas suficientes para competirle a todos los equipos de la competencia: "Siempre hay cosas que mejorar, pero hay que entender que traje 13 jugadores nuevos; vamos armando al equipo. Puedo asegurar que, al final del torneo, este equipo le va a dar pelea a cualquiera que se nos ponga enfrente".

Ahora, los 'Electricistas' regresarán a Aguascalientes para comenzar su preparación de cara a los dos encuentros que sostendrán la próxima semana en el Estadio Victoria; el martes ante Monarcas Morelia en la Copa MX, y el sábado frente a León en la Liga MX.