En un duelo de paridad y contadas oportunidades al arco, Rayos y Monarcas repartieron unidades y no pasan del empate en duelo de la jornada 3 de la Copa MX, registrando números idénticos en el sector 9. Con una igualada que deja todo servido para un probable desempate en el Morelos, ambos equipos hunden las aspiraciones de Mineros, que marcha hasta el fondo del sector al no haber cosechado unidades hasta ahora.



A lo largo de todo el encuentro, se pudo respirar la paridad, ya que nunca hubo un solo lapso del partido en el cual la posesión o las oportunidades se decantaran para un solo bando en particular. Incluso, durante la primera mitad, el partido fue llevado con tranquilidad por el árbitro, que sólo se vio en la necesidad de amonestar a un jugador de los 22.

Necaxas, sin embargo, fue el primero que rompió el marcador, tras una jugada a balón parado, el canterano, Diego Hernández, remató de sólidamente de cabeza en un tiro de esquina que fue cobrado a segundo poste, batiendo la meta defendida por Urbina. Necaxa había tenido menos intentos hasta ese momento, pero había dado muestra de su contundencia bajo el mando de Ignacio Ambriz, el cual marcha invicto hasta ahora al frente de los Rayos.

Para la segunda mitad, Morelia tuvo mas esbozos de ponerse al frente en el marcador, e incluso perdonó una de manera increíble con el marco abierto, en un encuentro que cada vez iba volviéndose más agresivo. Pero sus embates fueron recompensados de gran forma, ya que tras sobresaliente jugada individual de Lezcano, que se quitó en un rápido movimiento a su más cercano marcador, mandó centro a primer poste que Franco Pérez solo tuvo la necesidad de cruzar de cabeza, emparejando el marcador.

Posterior al gol del empate, ambos equipos parecieron haberse conformado con el resultado, ya que fueron pocas las oportunidades generadas al frente. Por lo pronto, Necaxa recibe la siguiente jornada a Mineros, mientras que Monarcas descansará.