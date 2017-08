Toluca vs Necaxa en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

Google Plus

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Toluca vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nemesio Diez. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Toluca vs Necaxa en vivo

Jugador a seguir Necaxa: Carlos González | Pocos le han puesto el ojo a este artillero paraguayo que desde su debut marcó gol para presentarse en el fútbol mexicano de manera oficial. Acumula 2 dianas en cuatro partidos disputados pero tiene cualidades muy positivas, un potente disparo con dirección a media y larga distancia, juego de espaldas dominado, desmarcación constante así como jalar marca para habilitar a compañeros, un delantero muy completo que puede complementar de gran manera a Pablo Velázquez, Riaño o Martín Barragán.

Jugador a seguir Toluca: Rubens Sambueza | El centrocampista ex América viene de rescatar tres unidades del 'Coloso del Humaya' en Sinaloa ante Dorados y sigue siendo pieza importante en los partidos de liga, cabe demás decir que pisa la línea final constantemente, siempre metiendo servicios y diagonales sumamente peligrosas para cualquier aparato defensivo, a esto le agregamos que es encarador, valiente y no necesita de velocidad para superar al rival. Con el paso del tiempo se ha hecho un jugador con mayor sacrificio que ayuda a recuperar bolas que incluso él mismo pierde, la incógnita es ¿hasta qué edad seguirá con el mismo desempeño?

Toluca vs Necaxa 2017

Un total de 39 partidos disputados en la historia de ambos conjuntos en donde Toluca lleva una clara ventaja con nada más y nada menos que 19 cotejos ganados, mientras que Necaxa apenas acumula 10 con triunfos y existen diez empates, los mexiquenses han anotado 67 dianas y los de Aguascalientes 43 tantos.

Resultado partido Toluca vs Necaxa online

En su última salida, los 'Rayos' vinieron desde abajo en el marcador que iba 2-0 a favor de Guadalajara para empatarlo. Ángel Zaldívar y Rodolfo Pizarro marcaron para Chivas mientras que Carlos González y Luis Pérez emparejaron el resultado final.

Necaxa arrancó de manera brillante el campeonato, con nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos pero con el objetivo claro de llegar a liguilla. No fue hasta la jornada pasada León quien frenó la racha de partidos sin perder de los hidrocálidos y lo hizo en Aguascalientes con un contundente 3-0 que no preocupa por lo mostrado antes pero sí expone carencias defensivas a las cuales se deben prestar atención para que no suceda lo mismo.

Vemos a un Ignacio Ambriz más maduro tras su experiencia con América, un claro ejemplo es saber el momento y los hombres adecuados dependiendo la situación del partido que deben ser el cambio de los titulares. Con un Jesús Isijara encendido que toma la batuta como uno de los jugadores más importantes para el equipo, lo que es una buena noticia no sólo para su club, si no también para Selección Nacional en donde puede ser probado; los rojiblancos se reforzaron con varios mexicanos que han mostrado gran nivel en liga por momentos, una gran oportunidad para ellos se les presenta.

Liga MX en vivo

El último partido de los 'Diablos' en la Bombonera significó victoria con remontada de la mano, sacaron la casta ante un Atlas que al igual que ellos venía invicto y con un fútbol que estaba siendo la sorpresa del torneo; los anfitriones fueron abajo al inicio con tanto de Vigón, igualaron gracias a Gabriel Hauche. En la segunda parte Alustiza aguadó la fiesta de nuevo pero Enrique Triverio y después Mateus Goncalves con una genialidad volvieron el aliento a las tribunas.

Toluca de menos a más busca encontrar la regularidad que en el torneo pasado no logró obtener y que le terminó por costar en instancias de semifinal. El conjunto rojo se acaba de desprender de Enrique Triverio y anunció la incorporación de Alexis Canelo como sustituto además de la incursión de Maximiliano Perg que se desempeña como zaguero central, a estos fichajes le agregamos Santiago García proveniente del Werder Bremen alemán y amteus Goncalves que ya habían sido anunciados desde hace tiempo. Como podemos notar, pocos refuerzos se añadieron, pocas salidas se dieron ya que Cristante busca mantener la base del proyecto con el que inició, con un plantel bueno, con jugadores de peso como Rubens y Barrientos, únicamente buscaba apuntalar la zona baja, veremos si fue suficiente.

Otro de los temas que preocuparon tempranamente fue la lesión del arquero titular Alfredo Talavera que se pierde el resto del torneo y en su lugar entra Luis García, ex arquero de Coras Tepic que ha tenido actuaciones aceptables en copa y en los recientes partidos de liga, pero no deja de ser una moneda al aire.

Minuto a minuto del partido Toluca vs Necaxa en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Toluca vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 5ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez a partir de las 12:00 horas.