Ignacio Ambriz, dolido por la eliminación en Copa

No habrá más torneo de Copa Corona MX para Necaxa en el Apertura 2017. La noche de este miércoles, en su visita a Torreón, los Rayos tuvieron un accionar futbolístico bastante pobre y terminaron cayendo ante Santos, en lo que fueron los Octavos de Final.

Después de la derrota, Ignacio Ambriz reconoció que el cuadro lagunero los superó, sobre todo, en la primera parte: “El primer tiempo jugaron bien, nos metieron en nuestra cancha; tuvimos fortuna porque no nos metieron gol. En el segundo tiempo, el partido estaba más equilibrado para ambos, pero, con sus cambios y con su juego aéreo, nos hacen el primer gol y ahí el equipo no muestra respuesta. Santos nos gana bien, no le puedo quitar méritos a su trabajo”.

Además, 'Nacho' descartó que esta eliminación les pueda dañar moralmente de cara al certamen liguero, mismo en el que están buscando su pase a la Liguilla: "Veníamos con la ilusión de haber hecho más cosas. No nos tiene por qué afectar, pero sí nos vamos dolidos por no ganar la serie. La liga sigue y nosotros, todavía, no estamos clasificados, aunque estamos cerca; faltan nueve puntos muy importantes para muchos equipos. Necesitamos trabajar y recuperar la gente para preparar bien el partido del sábado".

Para finalizar, el técnico necaxista dejó en claro que el anhelo de todo el plantel, en la recta final de la Liga Bancomer MX, es conseguir su clasificación a la 'Fiesta Grande': "No me gusta tanto llamarlo obligación, pero sí es el deseo de sumar los puntos que nos trazamos desde el principio, lo que permitirá alejarnos de la porcentual y lograr la clasificación. Es la ilusión que tenemos todos".