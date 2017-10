Necaxa no tiene piedad de Lobos

Google Plus

Necaxa: M. Barovero; M. Ponce, M. de Luna, I. Lichnosvky, B. Beckeles; R. Alvarado (V. Dávila, min.72), M. Iturra (X. Báez, min. 76), L. Pérez, D. Álvarez; C. González (O. Arce, min. 67) y M. Barragán. DT: Ignacio Ambriz.

Lobos BUAP: L. Álvarez; C. R. Godínez (A. Sánchez, min. 45), Cercado, F. Rodríguez, E. Tercero, H. Olvera; P. Aquino, J. Medina (J. Medina, min. 57), J. Fabbro; J. Quiñones y A. Escoto (D. Jiménez, min. 45). DT: Rafael Puente.

MARCADOR: 1-0, min. 12, C. González. 2-0, min. 17, M. Barragán. 3-0, min. 43, C. González. 4-0, min. 53, M. Barragán. 5-0, min. 64, C. Cercado (min. 64).

ÁRBITRO: Jorge Pérez. Amonestó a: M. Iturra (min. 50), P. Aquino (min. 60), E. Herrera (min. 62), C. Cercado (min. 65) y R. Alvarado (min. 66).

INCIDENCIAS: Jornada 15 del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Victoria: 12,822 espectadores.