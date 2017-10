Ignacio Ambriz: "Este triunfo es para la afición"

Google Plus

(Foto: Leonardo Aguilar | VAVEL México)

El conjunto de Necaxa aprovechó este sábado su condición de local para vencer contundentemente a Lobos BUAP, para con ello llegar a 24 unidades y estar muy cerca de acceder a la 'Fiesta Grande' de la Primera División, edición Apertura 2017.

Después de la goleada sobre los 'Licántropos' en el 'Coloso de la Colonia Héroes', Ignacio Ambriz destacó el accionar futbolístico que mostraron sus pupilos para conseguir su sexto triunfo en el torneo, el cual va dedicado a los seguidores necaxistas: "Primero, aplaudir la actitud que se ha tenido desde el partido de América, en un orden táctico y que todos tenemos que luchar y correr. Hay que felicitar mucho a los jugadores; este triunfo es para la afición".

Sin embargo, pidió tener tranquilidad, ya que aún no consuman su pase a la Liguilla y les restan dos partidos muy complicados ante el segundo y tercer lugar de la tabla general: "No hay que echar las campanas al vuelo; debemos ser muy ecuánimes. Al final, todavía no logramos la clasificación, pero sí estamos cerca del objetivo que nos hemos trazado. Quedan seis puntos muy importantes".

Además, comentó que las victorias contra América y Lobos BUAP les servirán para enfrentar de mejor forma al equipo de la UANL: "Estos dos triunfos nos dan mucho ánimo para ir con la certeza de que podemos sacar algo ante Tigres, que es muy buen equipo".

Finalmente, 'Nacho' informó que Jesús Isijara, Matías Fernández y Pablo Velázquez no tuvieron actividad en el encuentro, simplemente, por decisión técnica; y agregó que regresarán a entrenamientos el próximo martes.