Roberto Alvarado: "Es una final más"

(Foto: Leonardo Aguilar | VAVEL México)

El conjunto de Necaxa continúa con sus entrenamientos en las instalaciones de su Casa Club, de cara al encuentro del próximo fin de semana ante Monarcas Morelia, en lo que será la última fecha de la Liga Bancomer MX, edición Apertura 2017.

Después la práctica, Roberto Alvarado habló con la prensa hidrocálida sobre la importancia de dicho cotejo para concretar su pase a la 'Fiesta Grande': “Va a ser un partido complicado, es una final más. Tenemos que salir a dar el todo el sábado, ya que si ganamos estamos dentro y si no, se nos va a complicar por los demás resultados; pero nosotros tenemos que ir por los tres puntos”.

A la vez, mencionó las indicaciones que han recibido por parte de Ignacio Ambriz para conseguir un resultado positivo: “El ‘Profe’ nos ha dicho que tenemos que estar tranquilos, ser inteligentes, no regalar nada y, desde el primer minuto, salir a dar el máximo”.

Por otra parte, acerca del nivel individual que ha mostrado este semestre, consideró que todavía puede mejorar: “La verdad que sí, me he sentido muy bien, siento que he mejorado bastante desde que llegué acá; pero, soy autocrítico y siento que puedo dar más”.

Finalmente, el 'Piojo' aseguró que tienen las armas suficientes para competir seriamente contra cualquier equipo del torneo: “Necaxa es un gran equipo. Tenemos buenos jugadores y creo que podemos pelear en liguilla, y por qué no, llegar a la final y ser campeones”.