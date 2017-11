Ignacio Ambriz admite fracaso por no clasificar

(Foto: Leonardo Aguilar | VAVEL México)

Terminó el torneo Apertura 2017 de la Liga MX para Necaxa. Este sábado, los Rayos fueron derrotados en casa por Monarcas Morelia, por lo que quedaron eliminados de la competencia tras quedar en la novena posición de la clasificación con 24 unidades.

Después del partido, en conferencia de prensa, Ignacio Ambriz reconoció que no pasar a la Liguilla "es un fracaso. No fuimos capaces de defender lo que habíamos logrado en quince jornadas; en 45 minutos minutos echamos a perder todo para clasificar. Realmente, creo que hemos fracasado al no darle una liguilla al Club Necaxa".

Asimismo, dejó en claro que el mayor culpable de la derrota frente a los 'Purépechas' y el no clasificar, es él: "El responsable soy yo; me equivoqué de planteamiento en el primer tiempo. Nos quedamos a dos puntos que lo habíamos planeado al inicio del torneo. Al final, cuando no logras los objetivos, fracasas. En ese aspecto, no me fue nada bien en este primer torneo con Necaxa".

Por otra parte, informó cuándo es que se reunirá con jugadores y directiva para planear el Clausura 2018: "El lunes nos juntaremos para empezar a trabajar, porque necesitamos armar un buen equipo, que nos permita jugar mejor y luchar para clasificar. Hoy es un trago amargo para mí, por no poder darle una satisfacción a la afición".

De igual forma, con la mira puesta hacia el próximo certamen, confesó que "tenemos que mejorar en muchos aspectos para el torneo que viene y mantener el compromiso de pelear por la clasificación. Lo único que se salva, entre comillas, es que se creció en el tema porcentual; no estamos tan abajo".

Finalmente, al ser cuestionado sobre si el plantel era limitado para acceder a la 'Fiesta Grande', el técnico rojiblanco comentó: "Al final, yo soy el responsable; estaba contento con la plantilla. Hoy es una noche larga para tener ideas claras y aterrizar todo de mejor manera. Y el lunes, si hay posibilidad de seguir trabajando, empezar a prepararnos para mejorar muchos aspectos del equipo".