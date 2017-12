Daniel Álvarez: "Tenemos plantel para estar entre los primeros ocho"

(Foto: Leonardo Aguilar | VAVEL México)

Restan menos de tres semanas para que dé inicio el torneo Clausura 2018 de la Primera División, y el conjunto de Necaxa continúa con su preparación en las instalaciones de su Casa Club.

Este martes, Daniel Álvarez afirmó que ya dejaron atrás el Apertura 2017, certamen en el que se quedaron muy cerca de clasificar: “Yo creo que se hizo un buen torneo; todas las fechas estar en puestos de liguilla dice algo, pero eso ya quedó en el pasado, ahora el grupo está convencido y dispuesto a que podamos calificar sí o sí a la liguilla”.

Sumó 12 partidos en Liga y 4 en Copa

Además, mencionó cómo vivió su primer semestre con los Rayos y lo que espera para esta nueva campaña: “Me tocó jugar el cierre del torneo, me sentí bien físicamente, creo que era el escalón que me faltaba para seguir sumando al equipo. 'Nacho' Ambriz me ha dado la confianza y tengo que responderle de la misma manera, así que a seguir trabajando, no hay de otra”.

De igual forma, sobre las altas y las bajas, el 'Fideo' dijo: “Nosotros tenemos que apoyar a quienes estén, a quienes se vayan y a quienes lleguen. Tenemos un plantel capacitado, que tiene toda la actitud y la mentalidad para pelear y estar entre los ocho primeros”.

Por último, mencionó que al ya no estar en los últimos puestos de la tabla porcentual, los objetivos y la mentalidad cambian: “Cuando traes eso en la cabeza es un cargo extra, tener que estar concentrado en Liga y aparte sabiendo que estás peleando temas de descenso es importante. Ahora hay que quitarnos ese peso de encima y estar concentrados al cien por ciento en lo que es la calificación”.