Roberto Alvarado: "Debemos ser fuertes en casa para pasar a la Liguila"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca | VAVEL México)

Los Rayos del Necaxa tuvieron este jueves, en la cancha del Estadio Victoria, uno de sus últimos entrenamientos antes de enfrentar el próximo sábado a la escuadra de Veracruz, en lo que será la primera fecha de la Liga MX, edición Clausura 2018.

Finalizando la práctica, Roberto Alvarado habló de la preparación que tuvieron de cara este semestre: “Ya listo para el inicio del torneo, el 'profe' ha estado muy contento por cómo hemos venido trabajando en la pretemporada. Ahora nos enfocamos en el partido ante Veracruz y queremos sacar los primeros tres puntos en casa”.

Por otra parte, dijo estar listo para defender, por segundo semestre, la camiseta rojiblanca: “Me siento muy bien, mejor que cuando llegué. Estoy trabajando en lo que me falló el torneo pasado, pero me siento en óptimas condiciones tanto física, como mentalmente”.

En el Apertura 2017, sumó 9 partidos en Liga y 5 en Copa

Además, afirmó que buscará aprovechar al máximo todas las oportunidades que le presenten, ya sean en la competencia liguera o copera: “En lo que el 'profe' me ocupe, qué mejor que sean las dos, pero por ahora estoy pensando en lo que es el partido de liga, y ya después pensaremos en copa”.

Para acabar, el 'Piojo' dio su punta acerca de los 'Tiburones Rojos', rival al que enfrentarán en suelo hidrocálido: “Esperamos un equipo fuerte, ordenado, ya vimos algunas cosas del equipo contrario con el 'profe' y hemos trabajado en eso; esperemos sacar los tres puntos en casa y hacernos fuerte para estar en liguilla”.