Rayos y Tiburones debutan con empate

Necaxa: M. Barovero; M. Ponce, I. Lichnovsky, M. de Luna, B. Beckeles; L. Gallegos (M. Fernández, min. 45), X. Báez (D. Villalpando, min. 60), L. Pérez, D. Álvarez; M. Barragán (R. Alvarado, min. 74) y C. González. DT: Ignacio Ambriz.

Veracruz: P. Gallese; G. Millán (C), O. Mares, J. Rivas, J. Paganoni, L. Martínez, M. Viniegra, C. Esquivel (J. Murillo, min. 86), M. Bravo (A. Luna, min. 67), D. Villalva y C. Menéndez (O. Marrufo, min. 77). DT: Guillermo Vázquez.

ÁRBITRO: Fernando Guerrero. Amonestó a: X. Báez (min. 39), G. Millán (min. 63), O. Mares (min. 65), M. Ponce (min. 77) y M. de Luna (min. 80).

INCIDENCIAS: Jornada 1 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Victoria: 12,535 espectadores.