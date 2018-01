Ignacio Ambriz, con sabor amargo por debutar con empate

(Foto: Diego Topete)

La generación de juego ofensivo continúa siendo la principal deficiencia del conjunto de Necaxa. Este sábado, los Rayos no aprovecharon ser locales y terminaron igualando ante Veracruz, en lo que fue la primera fecha del torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Luego del empate, en conferencia de prensa, Ignacio Ambriz reconoció no estar conforme con dicho resultado: "Nada grato porque no ganamos en casa. Regalamos el primer tiempo, en el segundo mejoramos un poco; no fue un partido, tenemos que trabajar muchísimo. No estamos tranquilos, ni contentos. Lo rescatable es que se sacó un punto que, al final, siempre sirve".

Del mismo modo, dijo tener claro que deberán mejorar mucho: "Me deja con un sabor amargo porque la gente se va molesta, ellos vienen a ver a su equipo ganar y que juegue bien. Tenemos que trabajar bastante para que el equipo esté mejor".

Por otra parte, mencionó la razón por la que algunos refuerzos no jugaron, y agregó que su plantel está completo: "No llegaron los pases de Gerson (Torres) y (Marcelo) Allende, que son gente joven, habilidosa y que saben jugar bien entre líneas; esperamos que lleguen la próxima semana. La plantilla ya casi está cerrada, no hay más refuerzos, y con eso tenemos que trabajar".

Además, afirmó que está satisfecho por el armado de su equipo: "Se buscan un estilo de jugadores; hay veces que, por algunas razones, no llegan. Estoy contento porque el equipo se hizo más joven, ya que necesitamos ser más dinámicos y competitivos".

Respecto a cuáles son sus objetivos en este 2018, el técnico rojiblanco declaró: "Que tengamos salud todos; en segundo, que seamos un equipo competitivo, buscando superar los 23 puntos para poder calificar; aspiramos a estar en la final".

Al ser cuestionado sobre si les alcanzará para pasar a la Liguilla, contestó: "Sí. Yo apelo mucho a mi hambre y a la de los jugadores de hacer un buen torneo; buscamos la revancha del torneo anterior. Dependerá de nosotros, nuestra actitud y compromiso".

Por último, 'Nacho' informó que Claudio Riaño estará fuera todo el certamen: "Le faltan como cinco meses; fue una operación muy complicada la que tuvo. Va bien, todos los días hablo con él".