Las Cinco del 'Rayo': jornada 1 del Clausura 2018

Comenzó el torneo Clausura 2018 para los Rayos del Necaxa, con un empate en casa, en el Estadio Victoria, a cero goles contra los Tiburones Rojos de Veracruz. Un juego que nos dejó muchas dudas, el cuadro de Nacho Ambriz sigue sin gustar, y claro, mantiene regularidad con los empates. Cabe destacar que el juego fue tan trabado que tuvo un total de 39 faltas; 16 de Necaxa y 23 de Veracruz.

Partido aburrido

Sé que no siempre hay espectáculo, y que los equipos no están obligados a darlo, sino a conseguir resultados positivos. Pero la gente siempre va al estadio por dos motivos: apoyar a su equipo favorito y a divertirse. Pues lo último, hace tiempo que no ocurre, posiblemente no desde aquella goleada sobre Lobos BUAP. Lo peor es que Necaxa no gana y tampoco gusta.

Misma regularidad del torneo pasado

Así como terminó el torneo, Necaxa empezó igual, por lo menos hay regularidad. Un juego soso, aburrido y poco propositivo, y eso que son locales. Lo triste es que, en el papel, los Rayos son favoritos y los obligado a ganar. Al final, el resultado y el espectáculo decepcionó a los presentes, mismos que reaccionaron con un sonoro abucheo.

No hay generación de ataque

Parece cliché, pero Necaxa sigue sin encontrar una generación ofensiva digna de destacar. Desde la salida de Edson Puch, sigue sin encontrar ese hombre, dupla o estrategia que produzca jugadas de peligro, ojo, no cuentas las jugadas a balón parado. Ya que ese es otro tema.

No se aprovechó la oportunidad

Es cierto, Necaxa tenía que ganar, al menos debía aprovechar la oportunidad de vencer a uno de los equipos más débiles y frágiles del campeonato, por lo menos en cuanto a nómina y resultados conseguidos. Señores, hablamos de Veracruz, el candidato número uno a descender.

El regreso de Gallegos

No todo fue negativo en la noche del sábado, pues vimos el regreso a las canchas de uno de los futbolistas más regulares de los rojiblancos. El volante chileno, Luis Gallegos, volvió tras una dura lesión, no fue el mejor de sus partidos, pero da gusto ver que está de regreso y el aporte que dará, así como su compromiso y regularidad.