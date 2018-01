Dávila y Allende guían goleada rojiblanca

Google Plus

Necaxa: A. Fernández; J. Hernández, D. Hernández, V. Alvarado (C), B. Colula; R. Alvarado (M. Barragán, min. 64), F. González (J. Plascencia, min. 72), C. Camacho (L. Gallegos, min. 55), P. Esquivel; M. Allende y V. Dávila. DT: Ignacio Ambriz.

Zacatepec: L. Cárdenas; R. Izquierdo, J. Ramírez, J. Akrong, J. Echavarría (C), M. Orozco; C. Ivanobski (E. Sousa, min. 66), M. Bustos (M. Contreras, min. 45), Á. López; A. González (J. Neira, min. 45) y C. Rodríguez. DT: Michel Leaño.

MARCADOR: 1-0, min. 20, V. Dávila. 2-0, min. 26, C. Camacho. 3-0, min. 40, M. Allende. 4-0, min. 49, M. Allende. 5-0, MIN. 88, M. BARRAGÁN.

ÁRBITRO: Alejandro Funk. Amonestó a A. González (min. 33). Expulsó a: J. Ramírez (min. 63)

INCIDENCIAS: Jornada 2 del torneo Clausura 2018 de la Copa Corona MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Victoria: 6,438 espectadores.