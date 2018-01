Mario Hernández Lash: "El proyecto de fuerzas básicas es muy ambicioso"

Google Plus

(Foto: Club Necaxa)

Este lunes por la noche, Mario Hernández Lash habló en VAVEL 915 respecto al proyecto deportivo que tiene el conjunto de Necaxa de cara al futuro, donde esperan convertirse en uno de los equipos formadores más exitosos del balompié mexicano.

“El proyecto de fuerzas básicas es muy ambicioso. Desde que tuve la fortuna de ser invitado por la familia Tinajero, coincidimos en que el futuro de esta institución es tener una buena columna vertebral con gente de experiencia y tener muchos jugadores con proyección, aunque no todos estén hechos en cantera, pero tenerlos preparados”.

Además, detalló la inversión que se pretende realizar para darle la oportunidad a más futbolistas juveniles: “Se busca ampliar la Casa Club; hoy en día, se tiene para 25 jugadores y estamos rentando una casa, donde hay otros 30. El proyecto de fuerzas básicas equivale a un edificio para tener a 150 jóvenes, contando con habitaciones, gimnasios, regaderas, comedor, áreas de entretenimiento”.

Del mismo modo, informó que no sólo buscan talento en México, sino en todo el continente americano: “El proyecto es expandirnos en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Contamos con una academia en Bogotá; estamos en negociaciones para abrir una en Barranquilla y otra en Ecuador. Hoy no solamente nos expandimos en academias, sino también en visores externos. Todo está encaminado a ser una de las mejores canteras, teniendo los mejores jugadores en edades menores, lo cual reduzca los costos”.

Respecto a si existe la posibilidad de tener un club en el Ascenso MX para que los jóvenes jugadores se preparen de mejor forma, mencionó: “Esperamos que, en un corto tiempo, tengamos un equipo en Liga de Ascenso, todavía no es un hecho, pero lo estamos buscando; hasta que lo tengamos aterrizado lo daremos a conocer, pero hoy en día no se tiene nada. Y si no se puede, nos gustaría tener un “partner” que nos ayude con nuestros jugadores, como ya lo hemos visto en algunos equipos de Primera División, teniendo filiales o convenios deportivos para foguear a sus jóvenes”.

Asimismo, el Director Deportivo aseguró que, a más tardar en tres certámenes, esperan tener uno de las mejores plantillas de la Primera División: “Tenemos proyectado que, en un año y medio, debemos tener un equipo competitivo, que tenga un roce importante y que pueda jugarle al tú por tú a cualquier equipo. Es por eso que el reto es tener jugadores con dinámica y mucha proyección”.

Por último, le mandó un mensaje a la afición rojiblanca, pidiendo que confíen en dicho proyecto: “Tenemos un muy buen grupo de trabajo, no solo en Primera División, sino también en fuerzas básicas, donde el director es Jorge Castañeda. Nuestra visión es tener jugadores en la Selección Mexicana; estamos muy comprometidos con que el equipo levante y dé muchas satisfacciones”.