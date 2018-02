El funcionamiento de Necaxa ha mejorado, afirma Ignacio Ambriz

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Los Rayos del Necaxa continúan sin conseguir los resultados esperados en lo que va del torneo Clausura 2018 de la Liga MX. Este fin de semana, tampoco aprovecharon su condición de local, puesto que, frente a Toluca, sumaron su segundo empate del semestre.

Después de cinco jornadas, suman cinco unidades

Finalizando el cotejo, Ignacio Ambriz reconoció que la igualada no lo dejó contento: "Enfrentamos a un buen rival, que se ordena bien y que difícilmente lo agarras mal parado, y cuando lo agarramos así, no supimos concretar las que tuvimos. Fue un partido muy trabado, no hubo mucha circulación de la pelota. Dentro de todo, el equipo muestra, otra vez, que juega bien al futbol, pero el empate nos deja un sabor amargo".

Asimismo, dijo saber la importancia de los partidos en el Victoria: "Para lograr clasificar, debes ganar en casa; de nueve puntos, sólo hemos sumado dos, y eso no es bueno. Es una cuenta que tenemos pendiente; necesitamos mejorar mucho y ser contundentes".

Por otra parte, el estratega mexicano habló acerca de la competencia que existe en la plantilla rojiblanca, sobre todo con la llegada de los últimos dos refuerzos: "Es un jugador (Gustavo Culma) distinto, rápido y potente en la última zona, que sabe hacer diagonales para pegarle de media distancia. Al igual que Bryan de Jesús, todos son necesarios en este torneo, para que nadie se sienta que es titular, y que, cada vez, los puestos estén más disputados".

Del mismo modo, informó que, posiblemente, ambos debutarán el próximo miécoles en la Copa MX: "Se busca meterlos en ritmo. Hoy, por eso, Culma jugó casi 90 minutos con la Sub-20; en Copa jugará lo más que se pueda, y de ahí ver qué tantas posibilidades tiene para el partido ante Cruz Azul, y si tengo que ponerlo otra vez con la Sub-20, lo pondré. La siguiente semana a esa ya lo tendremos con mucho más ritmo, que es lo que le está faltando, al igual que a Bryan de Jesús".

Para acabar, aseguró que, a pesar de que han aumentado su nivel de juego, deben continuar trabajando bastante: "El equipo está haciendo un gran esfuerzo. Siento que, desde el segundo tiempo ante Tijuana, se viene mejorando; los jugadores están conscientes de eso, pero falta mejorar la contundencia, para ganar partidos como los de hoy".