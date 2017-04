¿Y la cantera apá?

Foto: Laafición

Si ha habido algo que se le ha alabado al Pachuca en los últimos años es su buen trabajo de fuerzas básicas, su estructura, y la buena incorporación que le han dado a estos mismos jóvenes al primer equipo, que es algo totalmente distinto. Varios campeonatos en sub 15, 17 y 20 avalan la buena labor, sumado a eso jugadores como Héctor Herrera, Luis Montes, Carlos Peña, incluso Rodolfo Cota, todos ellos salidos de las fuerzas básicas de los tuzos.

Otro equipo que también, casi por obligación, ha hecho buen trabajo históricamente con sus fuerzas básicas, son las chivas de Guadalajara. Mismo panorama de este otro lado, con varios torneos ganados en categorías inferiores, y solo mexicanos en su plantel, es imperativo que los jugadores se trabajen de buena manera en el club más popular de México.

La última generación, casi actual, conformada por Miguel Herrera Equihua, Rodolfo Pizarro, Erick Gutiérrez e Hirving Lozano es la que habla en el campo en pro de los trabajos que se hacen en las filas menores. Sin embargo, mucho se habla y poco se comprueba. Eso de la cantera tuza, en este torneo simplemente no ha sido lo mismo.

Lo mismo pasa con el rebaño, se habla tanto en pro de las canteras de ambas, pero se hace más al aire, si bien es cierto que Guadalajara anda muy bien en esta campaña, uno supondría que estos equipos son los que más canteranos usan en sus equipos y los que más minutos otorgan a sus jugadores que salen de sus filas, pero la realidad es una muy distinta.

De los once jugadores que más minutos tienen en el equipo de Hidalgo, solo dos de ellos son canteranos. Hirving Lozano y Erick Gutiérrez. Lo preocupante es que son los pocos minutos que han visto los canteranos tuzos. 1946 minutos acumulan los canteranos hidalguenses repartidos en cinco jugadores, Roberto Hernández, Francisco Figueroa y Juan José Calero. Lo que los ubica como el sexto equipo que más minutos da a sus jóvenes, que para ser Pachuca deja mucho que desear.

Pero no solo son los tuzos quienes han dejado de dar oportunidad a la cantera esta temporada, el Guadalajara, qué con solo mexicanos, la tiene mucho más fácil para hacer jugar a sus canteranos y solo tres de su once más repetido son formados en las filas rojiblancas. Jesús Sánchez, Ángel Zaldívar y Javier López, son estos elementos. No obstante, al sumar todos los minutos que suman los canteranos Guadalajara acumula 4615 minutos que lo ubican en la tercera posición respecto a esto. Aunque su división es entre once jugadores.

Dadas las circunstancias pasadas, es claro que está campaña tuzos no la ha tenido tan fácil, ¿será que por eso no se han arriesgado a mostrar sus jugadores de casa? o ¿será que es la falta de esos mismo jugadores la que permea a su equipo de jugar como se ha acostumbrado su gente? Es evidente la falta de oportunidad que han tenido los canteranos esta temporada y que no van con la filosofía de la institución.