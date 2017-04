Tigres vs Pachuca en vivo online en Concachampions 2017 (0-0)

La sede del partido será el Estadio Universitario donde como siempre se espera un lleno espectacular.

Atentos a Hirving Lozano | El joven extremo es uno de los baluartes en el esquema de Diego Alonso, con una gran capacidad de desborde, el "Chuky" buscará hacer estragos en la línea defensiva de los felinos con sus regates e intentará conectar con Jara y Jonathan Urretaviscaya para buscar una ofensiva más peligrosa.

Atentos a André-Pierre Gignac | La reaparición del poderío ofensivo del conjunto felino le vino de maravilla al francés, lleva 3 goles en sus últimos dos encuentros. Considerado como una de las piezas fundamentales de Tuca, con su ya conocido olfato goleador quiere añadir a Pachuca en su lista de víctimas.

"Será un partido difícil, sobre todo porque enfrentaremos al, quizás, el mejor equipo de México. Ellos lo tienen todo, han jugado finales de liga y Libertadores, además de que tienen al mejor entrenador de la liga. Nosotros estamos en el lugar que queremos estar. Trataremos de hacer lo nuestro y que nos vaya un poco mejor, ojalá podamos tener la misma calidad de fútbol que tuvimos ese día e imponernos a ellos", mencionó Diego Alonso, técnico de los Tuzos.​

​​ ​

A pesar de que los ‘Tuzos’ han tenido una baja en cuando a cantidad de goles se refiere, el ‘Tuca’ consideró que no se confían de nadie y calificó a Diego Alonso como un gran entrenador de un equipo con una gran plantilla: “En este momento solo pensamos en Pachuca, no me sirve pensar en el sábado si no sé si voy a vivir hasta el sábado, esa es mi filosofía. Lo que me interesa es Pachuca, tenemos que hacer un buen partido, es el primero de 90 minutos. De acuerdo a que nosotros hagamos, se cambia el ‘chip’ para enfocarnos en la Liga”, dijo Ricardo Ferretti dado que el tema del Clásico ya está en boca de todos en la Sultana del Norte.

Si algo ha caracterizado a los Tuzos es su gran juego colectivo, sin embargo no han anotado gol en los últimos cuatro partidos, el último de ellos ante Chivas.

Por su parte, Pachuca llegan de remontar la semifinal ante FC Dallas después de perder la ida por 2-1, los dirigidos por Diego Alonso ganaron la vuelta 3-1 para vencer en el global por 4-2.

El último partido de Tigres como local en esta Concachampions fue el pasado 14 de marzo cuando derrotaron por marcador de 2-0 precisamente al Vancouver.

Tigres llega a este partido gracias a haber derrotado a Vancouver Whitecaps en la semifinal por marcador global de 4-1.

Tigres y Pachuca se vuelven a enfrentar en una final, la primera vez en un torneo internacional, en las anteriores dos finales en la liga local los hidalguenses se llevaron el título. Ambas culminadas en el Estadio Universitario.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tigres vs Pachuca en vivo, correspondiente a la ida de la final de la Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF 2016-2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario a partir de las 21:00 horas.