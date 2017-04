Diego Alonso: "Jugamos muy mal"

Google Plus

"Jugamos muy mal" Diego Alonso | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Pachuca se vio superado este sábado en su visita al estadio Jalisco y cayó derrotado frente al Atlas con marcador de 1-0. Los tuzos se mantienen en zona de clasificación en el octavo puesto pero a la espera de resultados que muy probablemente los sacarán de la posición actual. El panorama se les ha complicado mucho en las últimas dos fechas que les quedan por disputar.

Pero no solo eso es preocupante, sino que Pachuca lleva seis juegos consecutivos sin marcar gol. Algo que no les sucedía desde la temporada 1992-93. Ante esta mala racha su director técnico, Diego Alonso, mencionó que los partidos anteriores han sido la clave, puesto que no han sacado los resultados que esperaban y por ende se encuentran en la situación actual.

"Creo que hemos hecho grandes juegos, contra Morelia, Chivas y Puebla, grandes partidos en los que no hemos podido ganar, pero tenemos que tener la tranquilidad de saber que hay que arreglar cosas, dejando fuera el partido de hoy porque el cuadro que presentamos no es habitual."

Cuando se le preguntó sobre el porqué mando un cuadro alterno, el uruguayo hizo hincapié en la responsabilidad que tienen en la competencia internacional, la Liga de Campeones de Concacaf, y que irán por todo a pelearla:

"Un solo partido nos queda para pelear por el torneo de Concacaf, decidimos después de una cantidad de partidos, darle descanso a algunos jugadores para el día miércoles (Final partido de vuelta)".

No solo se excusó con la competencia que tendrán que disputar a media semana, también se dio tiempo de elogiarlos y agradecerles:

"Estoy agradecido y los quiero felicitar. No es fácil jugar con chicos de año 99 o 98, chicos jóvenes que se han puesto el equipo al hombro, trabajaron y dieron todo para sacar el equipo adelante y en mi opinión dieron un segundo tiempo muy muy bueno."

Para finalizar se le cuestionó sobre lo difícil que le queda el camino a Pachuca en esta recta final del campeonato y se le preguntó cuál sería la mentalidad de Diego Alonso para afrontar estas últimas fechas y el torneo internacional:

"Hoy, en cuanto salga del estadio, ya no voy a pensar más en Liga. Nos vamos a pensar en el partido del miércoles. Jugadores, cuerpo técnico, todos. Porque tenemos la oportunidad de jugarnos un título que para nosotros es un sueño. Lo venimos soñando y vivirlo es lo mejor que te puede pasar."