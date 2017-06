Entrevista. Marco Garcés: "No hay oferta del Manchester City por 'Chucky'"

Google Plus

(Fotomontaje: VAVEL)

Marco Garcés, director deportivo del Pachuca, terminó con los rumores que colocaban la carta de Hirving Lozano en las manos del Manchester City, pues mencionó que solo son "especulaciones", luego de que este jueves Miguel Herrera, director técnico del América, ventilara la posible venta del 'Chucky' al conjunto inglés.

En entrevista para el programa VAVEL 9:15, Garcés confirmó que sí existen propuestas por el dorsal 8 de los Tuzos, y una de ellas es el PSV de la Liga de Holanda:

"Hasta el momento la información que ayer se dijo son rumores, nosotros seguimos analizando las propuestas que hay por Hirving ya que una oferta de gran magnitud requiere de muchas cláusulas; no hay oferta oficial hasta el momento, no hay nada cerrado".

"No tenemos oferta del Manchester City por Hirving"

Caso Edwin Cardona

Asímismo el también ex futbolista tuzo hizo énfasis en el caso de Edwin Cardona, quien declarara este jueves que no tenía intención de jugar para la escuadra de la Bella Airosa por lo cual Garcés respondió:

"Todas las negociaciones del draft dependen de dos partes: uno, el arreglo entre clubes y, dos, el contrato de trabajo donde se debe involucrar al jugador; nosotros hemos llegado a un acuerdo con Monterrey para la cesión del jugador, así como también hablamos con el propio Edwin, quien nos comentó que su deseo era jugar en el fútbol europeo. A estas fechas él aún no tiene propuesta alguna del viejo continente por lo cual le pedimos que escuche nuestra oferta; sí a él no le interesa o no le satisface deberá regresar a Monterrey ya que aún tiene un contrato vigente".

Marco Garcés afirmó que ya firmaron contrato con el ex necaxista Edson Puch y en el caso de Robert Herrera ya entablaron comunicación: "Robert está en la mejor disposición de estar aquí con nosotros, por lo cual le presentaremos nuestra propuesta laboral, en caso de que a él al final no le satisfaga tendrá todo su derecho de regresar al Club Puebla".

"Iremos por dos jugadores ofensivos del extranjero"

Por último recalcó que deberán mejorar su papel en el Mundial de Clubes por lo cual todavía están en la búsqueda de un par de jugadores foráneos con la finalidad de que Pachuca pueda pelear las tres competiciones que disputarán este semestre: Liga MX, Copa MX y el Mundial de Clubes:

"Estamos conformando un plantel que está pensado de 24 jugadores en donde 17 son ya de edad y los otros 7 restantes son jugadores de nuestras fuerzas básicas; no somos un club que desembolse grandes cantidades de jugadores, pero iremos por dos jugadores ofensivos muy interesantes".