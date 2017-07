Diego Alonso: "Duele la derrota no la racha" (Foto | Imagen TV)

Los Tuzos del Pachuca continúan con su mal inicio de torneo al caer por marcador de 0-2 antes las Águilas del América, en un duelo en el cual los locales vieron como su racha de imbatibilidad en casa, la cual ostentaban por más de 1 año y medio.

Al terminar el encuentro, el timonel charrúa aseguró que su equipo no tuvo un buen desempeño sobre el campo y considera que el marcador final fue benévolo con su escuadra: "Creo que no hicimos un buen partido, en la primera parte fue muy superior América, pudieron ser más goles, tuvimos suerte de no recibir más goles".

La derrota ante la escuadra dirigida por Miguel Herrera significó mucho más que la pérdida de 3 puntos pues los blanquiazules acumulaban una gran cantidad de partidos sin conocer la derrota jugando en condición de local en fase regular. Este detalle es significativo, pero Alonso le resta importancia pues ellos no van en busca de marcas o récords: "Duele la derrota, no la racha. Era un objetivo que teníamos muy chiquito. Somos el equipo que más partidos invictos tiene de local en la Liga, pero lo que me duele es perder por nosotros, por la afición, por el equipo y los muchachos", aseguró.

Desde que se dio a conocer la lista de jugadores convocados para el encuentro llamo la atención que el refuerzo "bomba" para la escuadra hidalguenses no estuviera siquiera considerado para formar parte de las opciones de cambio. Ante esta situación, el profesor Alonso fue claro al decir que el jugador no cuenta con suficiente ritmo físico y futbolístico, situación por la que no formará parte de las próximas convocatorias pues no quieren forzar su situación y mucho menos ponerlo en riesgo: "Honda todavía no está, esperamos que esté en dos o tres semanas, esperamos que sea antes", finalizó.