Diego Alonso: "La eliminación no viene por la derrota ante Gallos"

(Foto: Aarón López l VAVEL)

Diego Alonso, director técnico de los Tuzos del Pachuca, habló en conferencia de prensa después de la derrota de este sábado a manos de los Gallos Blancos del Querétaro por la mínima diferencia. Alonso fue contundente y declaró que las esperanzas de clasificar en la liguilla se esfumaron debido a varias circunstancias:

"La eliminación no viene del partido de hoy, no jugamos ni fuimos contundentes, esto viene por un torneo bastante irregular, sobre todo los primeros tres juegos, sobre todo por no tener a algunos seleccionados por Copa Oro y Confederaciones. A partir de la cuarta fecha retomamos nuestro nivel, pero después tuvimos cinco lesionados. No tener plantel completo afectó en nuestro rendimiento y lógicamente esto nos pasó. El máximo responsable soy yo y no pudimos encontrar soluciones".

Ahora que no tendrán oportunidad de ingresar a la fiesta grande del fútbol mexicano, el entrenador uruguayo manifestó su deseo primordial antes de emprender el viaje al Mundial de Clubes en diciembre:

"Ganar el miércoles, tenemos la posibilidad de jugar unos cuartos de final de Copa, en nuestra casa y ante nuestra gente, y el plan es entregarnos 100 por ciento para poder ganar este juego y estar más cerca de pelear por el título".

Sobre el año que se cumplirá de que los Tuzos no clasifiquen a la liguilla, Alonso manifestó:

"Si se dice así, parece fuerte, pero si uno mira lo que se ha hecho en el año. Salimos campeones de CONCACAF y nosotros decidimos apostar un poco más por esta competición, por lo cual no pudimos entrar a la liguilla el torneo pasado, además de que teníamos un plantel un poco más corto; entendimos que había prioridades y lo conseguimos".

​Pachuca debe pensar en ganar toda competición a la que se presente, por lo cual declaró:

"Si me dieran a elegir entre un título o entrar a la liguilla, siempre elegiré el título, aunque también se intentó ganar ingresar a ésta para poder ganar una liga más. No se logró y lamentablemente hoy quedamos al margen; Pachuca tratará de reivindicarse porque nosotros debemos pelear todo ya que nos interesa Liga, Copa, Mundial de Clubes, pero a veces uno como técnico debe ver la realidad y saber en qué competición tiene más posibilidades".

Además, se refirió acerca de su continuidad como timonel del Tuzo y declaró que no piensa en hacerse a un lado ya que le motiva mucho su proyecto a largo plazo:

"Yo estoy a muerte y siempre pienso en ganar, mientras mis jugadores se maten y dejen todo en la cancha, yo seguiré, pero no he pensado en hacerme a un lado. Estoy muy ilusionado con lo que se viene en diciembre y ahorita con lo que se viene el miércoles. Queremos la Copa y vamos a pelear por ella, queremos el Mundial de Clubes y trataremos de hacer un buen papel y estoy muy ilusionado por los jóvenes y el futuro de esta institución".

Por último no quizo abundar en el tema de Víctor Guzmán y la decisión del técnico del tricolor de no convocar al canterano de Chivas y consolidado del Tuzo:

"No tengo absolutamente nada que decir al respecto y sí tuviera la posibilidad de decir algo, creo que éste no sería ni el lugar ni el momento adecuado".