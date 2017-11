Diego Alonso: "Me encanta tener un equipo como este"

Orgulloso salió Diego Alonso de la cancha del Estadio Jalisco, donde Pachuca se recompuso al marcador adverso e igualó 1-1 ante Atlas, en el último partido de Liga del 2017 para los Tuzos.

Alonso comentó que fueron mejores en el primer tiempo, a pesar que en la parte complementaria se les complicó el partido por distintos factores. "Nos costó un poco el golpe del gol en el primer tiempo, entrar al vestidor y ver a un compañero destrozado en la camilla. Pero después el equipo se fue recomponiendo y estoy orgulloso de dirigir un grupo de jugadores como ellos.

"No me voy a cansar de decirlo, son espectaculares, jugadores natos y me encanta tener un equipo como éste."