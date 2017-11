Contento el "Conejo" Pérez tras el empate

Foto: Enrique Ortega / VAVEL.

El empate a un gol en la cancha del Atlas dejó un buen sabor de boca en Óscar Pérez, quien vio actividad esta noche con los Tuzos del Pachuca.

El "Conejo" habló sobre su parecer del partido, donde dijo que el equipo mantuvo el orden, no dejó de pelear a pesar de que también tuvo más oportunidades que su rival. "Qué bueno que pudimos empatar."

"Tenemos muy en claro lo que viene, tenemos oportunidad de estar peleando la Copa, buscaremos ganarla a como dé lugar y después pensaremos en lo del Mundial de Clubes."

El guardameta comentó que se ha sentido bien en el campo y sus intervenciones lo mantienen contento, buscará finalizar el 2017 de la mejor manera posible.

Óscar Pérez pudo haber jugado su último partido en Liga MX, ante esto, declaró que aún no tiene decidido su futuro: "No sé, todavía no lo he decidido, ahora que termine el mundial ya veremos qué pasa."

"Ya que llegue el momento se los haré saber, pero yo me siento bien físicamente, me siento bien sin ningún problema." De igual manera, comentó que aún no ha visto el tema de su contrato con los directivos, mismo que vence en diciembre.

Acerca de la posible llegada de Rodolfo Cota, el arquero aclaró que ese tema le toca a la directiva. "Sin duda es un buen portero al igual que Alfonso Blanco que lo está haciendo muy bien, hay que esperar a ver cómo se va dando todo."

Aún resta la Copa MX... y el Mundial de Clubes

Los Tuzos finalizaron su participación en el Apertura 2017 de la Liga MX, pero aún se mantienen con vida en el torneo copero, donde enfrentarán al Atlante en semifinales el próximo miércoles 22 de noviembre. La Gran Final aún tiene fecha por definir.

Después viajarán a los Emiratos Árabes Unidos para encarar el Mundial de Clubes, donde enfrentarán en Cuartos de Final al Campeón de África, Wydad Casablanca de Marruecos. Este partido será el 9 de diciembre a las 07:00 horas tiempo de México.