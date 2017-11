Diego Alonso: "Estoy feliz de llegar a otra final"

(Foto: Aarón López l VAVEL).

Luego de la victoria 2-0 este martes del Pachuca sobre el Atlante en la semifinal del Apertura 2017 de la Copa Corona MX, misma que permitiera a los Tuzos clasificar a su cuarta final en dos años, el técnico Diego Alonso se mostró feliz por volver a disputar un campeonato más, aunque sabe que el camino no será fácil ya que tendrán que enfrentar a un equipo difícil como lo es Monterrey:

"Estoy emocionado, en dos años hemos tenido muchas finales, la liga, la copa, el Campeón de Campeones, la posibilidad de ir al mundial de Clubes, estoy feliz, fue un buen encuentro, la diferencia pudo ser mayor, pero estoy satisfecho por el accionar del equipo, por la posibilidad de disputar otro título. Teníamos la obligación de llegar por haber apostado por la copa, solo nos queda la espinita de no lograr los objetivos en liga".

El entrenador uruguayo enfatizó que la preparación de este partido debe ser doble, ya que al no ser una serie de ida y vuelta, su equipo debe llegar el 100 por ciento concentrado a esta final, porque no hay revancha alguna:

"Es un partido como también lo tendremos en el Mundial de Clubes, lamentablemente tendremos que jugarlo de visita, tenemos que estar atentos de no cometer errores. Todas las series (octavos, cuartos y semifinal) las jugamos en casa y ojalá que en Monterrey podamos tener dominio de la situación".

Asimismo, mencionó que la preparación tanto para la final de copa como para el Mundial de Clubes debe ser la adecuada, y dio su opinión acerca de la fecha para disputar el trofeo copero, el cual ha trascendido que podría ser el 20 de diciembre, una vez que haya terminado la competición en Emiratos Árabes, en dado caso de que Monterrey continúe avanzando en la liguilla del Apertura 2017 de la Liga MX:

"No hemos subestimado a ningún rival, no sabemos que podemos pasar desapercibido al Monterrey. En caso de que ellos ganen la serie a Atlas, pues nosotros tenemos que enfocarnos en el Mundial de Clubes rápidamente, en recuperar futbolistas y llegar en buena forma futbolística. Ojalá la copa podamos jugarla antes, sino, mi cuerpo técnico y yo tenemos que planificar el Mundial y después pensar en ganar la Copa".

Recalcó acerca de su continuidad en el club hidalguense mencionando que: "Ni Jesús Martínez ni nadie de la directiva me ha dicho que ya no me quieren acá, ni yo lo he dicho, en su momento llegaron ofertas que rechacé por que mi compromiso es con Tuzos, al término de los torneos que tenemos evaluaremos la situación".

Por último, Alonso espera contar con su capitán de cara al Mundial de Clubes, aunque sabe que su recuperación será algo complicada:

"Erick Gutiérrez tiene una ruptura parcial de ligamento, estamos evaluándolo, esperamos evolucione de buena manera para poder contar con él en el Mundial de Clubes".