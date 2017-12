Pachuca se encuentra listo para este nuevo reto: Abu Dhabi

Google Plus

Tras un largo periodo de preparación y de recuperación por lesiones de algunos jugadores, la travesía empieza para los Tuzos. La ilusión está a tope de cara al Mundial de Clubes a celebrarse en Abu Dhabi en días próximos.

Wydad Casablanca será el primer rival a vencer y el cual los hidalguenses están enfocados tras haber tenido 3 semanas de preparación después de su eliminación en la última fecha del torneo mexicano.

Pachuca tuvo un intenso tiempo de preparación desde el aspecto físico hasta el aspecto táctico, el cual Diego Alonso ha tratado de encontrar su 11 ideal para enfrentar el siguiente cotejo internacional. Aquel aspecto táctico que en la Liga MX desapareció por momentos, dejando en el camino puntos importantes, los aficionados a pesar de esas dudas creadas se encuentran con el ánimo a tope esperando una participación histórica del equipo hidalguense.

Además del entendimiento en cancha, una de las preocupaciones del cuadro tuzo son las lesiones, jugadores importantes como Franco Jara que presentó molestias en Copa MX y que lo dejó 2 semanas fuera, el chileno Edson Puch que durante todo el torneo presentó lesiones en la rodilla que lo dejaron la mayoría del torneo fuera de actividad. El joven Erick Aguirre que en la última jornada pudo regresar finalmente a la canchas, jugadores que Diego Alonso espera tener en buena condición y futbol de cara al siguiente partido el próximo sábado.

Desafortunadamente una de las mayores dudas en el cuadro titular es el mexicano Erick Gutiérrez, el cual sufrió una aparatosa lesión de rodilla contra el equipo de Atlas, en un principio todo apuntaba que se sometería a cirugía, lo cual significaba un baja sensible para el equipo, sin embargo el tiempo de recuperación del capitán tuzo, según el doctor del primer equipo Fernando Márquez, es de 3 semanas, argumentando que el dolor ha bajado considerablemente, sin embargo el proceso no se acelerará para no afectar gravemente la rodilla del jugador, es por eso que la decisión de ver al mediocampista en el mundial se tomará según su evolución horas antes del partido.

Es así como Pachuca inicia su travesía hasta llegar a Abu Dhabi, entrenando 5 días antes del primer partido, conociendo la ciudad y llegar a punto para enfrentar al equipo africano y en caso de ganar, al campeón de CONMEBOL, Gremio de Porto Alegre.