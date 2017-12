Canteranos tuzos: futuro prometedor.

LigaMx.net

Pachuca, Hidalgo. Hoy en día el club Pachuca se ha caracterizado por tener una estructura sólida en fuerzas básicas, obtener campeonatos en el primer equipo con canteranos tuzos, victorias en categorías inferiores como lo son sub 20, sub 17 y sub 15, jugadores con mucho talento que desde temprana edad se forman en el club hidalguense.

Jugadores que además de destacar en fuerzas inferiores, también son constantes al momento de llegar a selecciones nacionales, convocatorias en diferentes categorías, desde selección mayor hasta mundiales de categorías infantiles, constante roce internacional y por lo tanto madurez mas rápida, un debut en primera división prometedor.

Las ultimas joyas de la cantera tuza que se han mantenido en la lucha constante por un lugar en primera división, cumplir las expectativas que Diego Alonso y los visores del primer equipo tienen al momento de decidir el plantel, jóvenes mexicanos como lo son Roberto De La Rosa, Pablo López, Erick Sánchez y Alexis Peña. Talento que han demostrado al grado de que están considerados y registrados para el Mundial de Clubes a celebrarse en Abu Dhabi.

Fichas Técnicas:

Roberto De La Rosa: Jugador mexicano, nacido el 4 de Enero de 2000 y con apenas 17 años tiene en sus vitrinas un Mundial Sub 17 con México, además de haber debutado en primera división contra Tigres el pasado 12 de agosto de 2017.Delantero que se caracteriza por tener potencia de salto, inteligencia al momento de definir y contundencia.

Pablo López: Mediocampista registrado con el primer equipo de Pachuca para la actual temporada, nacido en el 7 de Enero de 1998, 19 años y constante llamado a selecciones nacionales, debut ante América, seguridad en el medio campo y llamado a ser el sucesor del mediocampo tuzo.

Erick Sánchez: Nacido el 27 de septiembre de 1999, tan solo 18 años, es el canterano que sumado más convocatorias al primer equipo hidalguense, y que ha debutado en Copa Mx marcando gol contra el equipo de Querétaro. Agilidad y salto, que a pesar de su 1.67 de estatura se caracteriza por tener buen juego aéreo y velocidad. Ha demostrado carácter en los minutos que ha sumado en primea división, se espera sume minutos en el próximo mundial de clubes ante la posible ausencia de Erick Gutiérrez.

Alexis Peña: Nacido el 13 de Enero de 1996. Defensa central, altura y buen juego lo han llevado a ser considerado la primera opción de cambio de Oscar Murillo, además se caracteriza por tener la habilidad de jugar más de una posición, ajustándose a las necesidades de los tuzos.

Es así como la cantera tuza sigue haciéndose presente en el esquema táctico de Diego Alonso, teniendo futuro prometedor para el equipo, semillero que seguirá dando jugadores que puedan competir a nivel europeo tanto en clubes como selección nacional.