Club Pachuca: 2017 lleno de satisfacciones

Después del cierre de temporada para los tuzos, el periodo vacacional empieza, a pocos días de la obtención del subcampeonato de Copa Mx y una participación satisfactoria en el Mundial de Clubes en el cual se obtuvo el 3er lugar, el balance empieza para los directivos del club, un año 2017 en el cual dejó mucho por reflexionar para la plantilla, asimismo el análisis de los nuevos refuerzos y un primer torneo femenil en el cual se dejó una buena impresión por parte de la Liga y por lo tanto del conjunto tuzo.

En primera instancia la obtención del campeonato de CONCACAF Liga de campeones a principio de año derrotando en el estadio Hidalgo al conjunto de Tigres, y por lo tanto significaría el regreso al Mundial de Clubes después de 7 años de ausencia de dicho torneo. Por otro lado los títulos no pararían ahí, ya que la creación de la Liga Femenil se esperaba con ansías, y como antesala se realizaría el primero torneo de Copa Femenil, la cual se realizaría en las instalaciones de la FEMEXFUT, 12 equipos lucharían por el primero titulo histórico, el cual el club Pachuca logró derrotando en la final al equipo de Tijuana con un marcador de 9-1, siendo así el primero campeón histórico de torneos femeniles oficiales.

Sin embargo en la Liga Femenil el panorama fue la obtención de un subcampeonato ante el equipo de Chivas, un equipo hidalguense que lucía favorito después de terminar en la tabla general como uno de los mejores equipos, y que en final se vio opacado por el cuadro tapatío que con un marcador de 4-3 arrebataría a Pachuca la obtención del doblete femenil.

Por otro lado las fuerzas básicas en especial la categoría sub 15 dio la cara por el equipo, ya que en sub 17 y sub 20 se mostró un rendimiento bajo, por lo que los chicos de sub 15 terminaron el año con 2 campeonatos, el primero de ellos en el torneo sub 15 internacional venciendo en el Estadio Azteca al equipo de Dallas F.C con un marcador de 2-1, posteriormente en el Apertura 2018 seria campeón una vez más derrotando al Club América 3-2 en un partido lleno de llegadas por parte de los 2 equipos, siendo así la categoría que mejor obtuvo resultados del club. Teniendo una cantera llena de talento y por lo tanto de experiencia en finales.

Finalmente el equipo profesional llegaría a la final de la Copa Corona Mx en la cual se enfrentarían al equipo de Rayados, final que se realizó el pasado 21 de diciembre en Monterrey y que con un solitario gol por parte de los regios sumaría a Pachuca su primer subcampeonato en Copa.

Es así como termina un 2017 para los tuzos, año histórico y con subcampeonatos que buscarán mejorar en el próximo año 2018, la búsqueda del título en Liga Femenil y Liga Mx.