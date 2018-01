Copa Mx: Torneo de presentación de la cantera tuza

Foto: Marca

Desde la implementación de la Copa Mx, Pachuca se caracterizó por tener los reflectores de la prensa, desde jugar con un equipo titular en el que figuraban los ex tuzos Nery Castillo, Segundo Castillo, Raúl Tamudo etc, los cuales llegaron a cuartos de final de la mano de un DT como lo era Hugo Sanchez. Sin embargo esta fórmula no funcionó como se esperaba, una eliminación y gran decepción en los aficionados. Y con los años la formula fue cambiando hasta darle una continuidad a la cantera tuza la cual empezaba a dar frutos, jugadores que hoy en día se encuentran en diferentes equipos consolidados, algunos de los más reconocidos son Rodolfo Pizarro, Dieter Villalpando, Miguel Equihua, Erick Gutiérrez e Hirving Lozano, estos canteranos tuzos se fueron consolidando gracias a la Copa Mx, fueron buscando una oportunidad hasta llegar a ser titulares y base importante del equipo.

La producción de canteranos no ha parado, actualmente el técnico Diego Alonso ha apostado por jugar el torneo de Copa con un plantel lleno de canteranos, pocos jugadores consolidados, la finalidad es darle experiencia y ritmo de juego a los jóvenes, el primer debut en el actual torneo fue del joven de 19 años Kevin Álvarez, quien debutó en el Estadio Hidalgo ante el equipo de Atlético San Luis, esto gracias a un cambio obligado por lesión del refuerzo colombiano Dairon Mosquera, así fue como Diego no dudó en meter al defensa oriundo de Colima, asimismo Kevin Álvarez se encuentra jugando en la Liga Premier y con el paso de las jornadas lo veremos en la categoría sub 20 y el primer equipo.

Además de Kevin Álvarez, otro jugador que recibió la confianza fue Edgar Ayala, delantero de la sub 20 y Liga Premier que el pasado martes le dio el triunfo al equipo tuzo contra el equipo de Celaya, en una gran jugada en la cual anticipó a la defensa guanajuatense y que terminaría en gol y 3 puntos que mantienen a Pachuca en la pelea por la clasificación.

En la defensa central se esperaba que jugaran los experimentados Oscar Murillo, Omar González y Robert Herrera, pero para fortuna de los jóvenes, Joaquín Esquivel, Alexis Peña y Delan Bojórquez, han recibido el voto de confianza en la zaga central, aunque el equipo sumó una dolora derrota en la jornada 1, el equipo se ha mantenido y obtuvo sus primeros 3 puntos.

Finalmente el mediocampo se encuentra comandado por jugadores de talento, Erick Sánchez, aquel jugador que se caracteriza por tener gran velocidad y mostrar su esfuerzo en cada jugada, Pablo López, aquel jugador llamado a suplir a Jorge Hernández, estabilidad en la media cancha con un promedio de 20 años, compitiendo contra jugadores de mayor edad y con mayor experiencia.

Jornada a jornada los canteranos buscarán ganarse la confianza del técnico, llegar a consolidarse y llegar a ser pilar fundamental para otro campeonato y en plan a futuro ser base en selecciones nacionales.