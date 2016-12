Damián Escudero se marcha al Vasco de Gama

Google Plus

Con la pretemporada a todo vapor, el plantel del Club Puebla sufrió oficialmente su tercera baja extranjera tras el fichaje de Matías Alustiza a Atlas y el regreso de Franco Arizala a Chiapas.

Hace días, el presidente de la entidad camotera, Carlos López Domínguez, fue el encargado de esclarecer la polémica situación del argentino Damián Escudero, quien acusó de no ser considerado para el trabajo de pretemporada en Avándaro y enviado a la filial Sub-20.

El presidente declaró a ESPN que “antes de regresar a los entrenamientos, Damián nos mandó un mensaje por medio de su representante, donde externaba que no quería continuar más en Puebla. Lo valoramos y llegamos a la conclusión de que si él no quería estar más y si no está a gusto con el equipo, le íbamos a dar todas las facilidades para que saliera y buscará un equipo donde esté a gusto”.

De acuerdo a López Domínguez, el sueldo del volante argentino “está pagado al cien por ciento”, y agregó, “él tiene unos pagos pendientes que están registrados por medio de federación, que conocía perfectamente las fechas en que el club los haría, pero ya tomó su decisión, la respetamos y le deseamos lo mejor para su carrera”.

El acomodo de Escudero en otro equipo fuera de México ya es una realidad y es que en pleno 25 de diciembre, el Vasco de Gama brasileño anunció la llegada del medio centro ofensivo como el regalo navideño a sus aficionados.

Sin duda, el ciclo que el ahora ex jugador de la Franja vivió fue atípico. En su primer semestre, inició la mayoría de los partidos desde la banca y aportó únicamente un gol jugando principlamente como extremo izquierdo bajo la tutela de Pablo Marini. Ya en su segundo torneo, Escudero tomó un papel de mayor relevancia iniciando en 14 cotejos, anotando en dos ocasiones y asistiendo cuatro goles.

Se marcha de la Angelópolis un jugador extranjero que aportó. ¿Quién llegará a sustituirlo?