Centurión a dar orden a la defensa poblana

Google Plus

Iván Centurión, flamante refuerzo para el equipo del Puebla, reflexionó sobre su proceso de adatapción a menos de dos semanas para que dé inicio el Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX:

"La verdad que bien. Me siento cómodo, cuesta un poquito con el tema del altura y del aire, pero de a poco adaptándome. En ciertos momentos me ahogo, pero después, en tanto a funcionamiento del equipo, me ha ido bien".

El cuadro angelopolitano busca regresar a la fase final del torneo local con varios partidos de preparación. Acerca de la progresión mostrada por el equipo en los mismos, el zaguero argentino comentó:

"Lo veo bien. A los muchachos con muchas ganas, con mucha intensidad en el entrenamiento. Todavía no se formó el equipo que va a apuntar a ser titular, pero los equipos que se formaron (trabajaron) con mucha intensidad. Se está probando con varias defensas. Con todos los compañeros que jugué me sentí bien, así que a esperar cómo sigue esto".

El dorsal 4 estará compitiendo con Herrera, Araujo, Dueñas y Schmidt por un puesto titular en la línea del fondo. Respecto a esta lucha por la plaza de inicialista, señaló:

"Es lindo porque te hace superarte y es una competencia sana".

Al ser cuestionado sobre qué petición le ha hecho su técnico, Ricardo Valiño, después de su llegada, el oriundo de la Provincia de Buenos Aires respondió:

"Al principio que empiece a conocer a mis compañeros en el tema de funcionamiento, cómo se mueven, y después en los entrenamientos a mejorar".

Centurión manifestó que sus objetivos inmediatos están enfocados al plano colectivo que al individual:

"Primero adaptarme al futbol mexicano, al plantel, a conocer a mis compañeros y, después, sumar de donde me toque. Estando dentro o estando afuera, sumando para que a Puebla le vaya bien".

Sobre su aportacion a la defensa poblana, el ex jugador de Club Atlético Cerro compartió que lo que viene a aportar será solvencia a través de la disciplina táctica:

"Un orden que, me parece, el torneo pasado costó bastante en la defensa. Yo llego a aportar lo mío. A ver si se puede sumar ese orden y a tener una mayor eficiencia en la defensiva".

Finalmente, sentenció sus deseos para el 2017 que está a punto de iniciar:

"Que me vaya bien, que tenga un buen año y que sirva para el club", concluyó.