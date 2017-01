Guía VAVEL Clausura 2017: Club Puebla

Google Plus

A veces, cuando la pelota rueda parejo, los números, análisis de mesa y declaraciones quedan de lado. A veces, los tapados deciden hacerse presentes en distintos ámbitos y con distintos resultados. Y a veces el futbol, tan resultadista como ingrato, le sonríe a protagonistas poco conocidos con una oportunidad.

Tras la renuncia de Pablo Marini, el nombre de Ricardo Valiño comenzó a sonar en Puebla de una manera poco común. Se mostraba en fotos tomadas en el Draft, trabajaba ya con el equipo, pero su anuncio se hacía esperar. Finalmente, más por la necesidad que la convicción, la directiva camotera decidió apostar por el entrenador traído del Ascenso MX.

La plantilla confeccionada para el Apertura 2016 se quedó en el promedio de la realidad del Club Puebla. Refuerzos de calidad por comprobar con el nombre de Alexis Canelo, Pablo Míguez, Damián Schmidt y bajas de peso como Luis ‘Macue’ Robles o Flavio Santos.

Con el transcurso del torneo se dieron varias lecturas. La primera: el cambio de estilo de juego. En el pasado quedó la posesión del balón de Marini, atacar los espacios con pases largos es lo de hoy. La segunda cuestión: la falta de un medio campo funcional. Por último: la baja del ‘Hobbit’ por problemas extracancha desnudó la carencia que existe en la fábrica de creatividad.

No obstante, Ricardo Valiño logró encontrar ciertas fórmulas que le permitieron tener resultados y cambios sorpresivos. Sería ingrato no darse cuenta la manera en la que el cuadro poblano logró darle la vuelta, con trabajo claro está, a los ya tradicionales puntos perdidos en el último cuarto del partido. Es más, hasta lograron sumar de a tres como en la voltereta ante Monarcas Morelia.

Los números no mienten. Cinco ganados, cinco empatados, siete perdidos y a cuatro puestos de Liguilla. Un torneo regular tomando en cuenta la historia del Puebla en los últimos años. Para este Clausura 2017, el gran golpe no se dio en un cambio de timón, sino en la fuga de jugadores clave como Matías Alustiza y Damián Escudero. Lo alarmante es que más allá de la incorporación de Gabriel Esparza no han habido nombres de peso en los refuerzos anunciados. ¿Qué futuro le depara al Cuauhtémoc cada 14 días? Solamente la caprichosa pelota lo demostrará.

Altas para el Clausura 2017

Gabriel Esparza | El habilidoso volante ofensivo es la carta principal de Puebla para el Clausura 2017. El tucumano ya fue campeón de 1ª División y Libertadores con San Lorenzo. En su última etapa estuvo a préstamo con Temperley, donde ayudó a mantener al cuadro celeste en el máximo circuito.

Iván Centurión | El defensor central argentino llega desde el Club Atlético Cerro de Uruguay. Al igual que Esparza, se formó en El Ciclón, pero su debut llegó con Platense de la Primera B Nacional. Posteriormente pasaría a Almirante Brown y emigraría al país charrúa en su más reciente experiencia futbolística.

Francisco Acuña | ​La Angelópolis seguirá siendo el hogar de Acuña quien llega desde Lobos BUAP para buscar un lugar con los camoteros. El canterano de Tigres ya pasó por diversos clubes del máximo circuito, como San Luis y Atlante, y ahora busca una nueva oportunidad bajo la tutela de Valiño.

Juan Ignacio Mare | El joven canterano de Instituto de Córdoba llega al equipo camotero después de su paso por Atlas. Sin minutos en Liga MX todavía, el ariete busca consolidación tras pasar el último par de años en divisiones inferiores del rojinegro y Morelia.

Federico González | El ariete entrerriano hizo su debut en uno de los grandes del futbol sudamericano, Independiente de Avellaneda. Pasó después por otros clubes argentinos como Ferro Carril Oeste, Atlético Rafaela y Tigre. Fue con el equipo de “La Crema” con quien tuvo su mayor éxito a la fecha, consiguiendo un ascenso a Primera. En Puebla estará viviendo su primera experiencia fuera de su país de origen.

Bajas para el Clausura 2017

Matías Alustiza | Con 57 goles y un título de Copa defendiendo la camiseta poblana, el argentino irá a los rojinegros del Atlas. Allí se reencontrará con el ecuatoriano Fidel Martínez, su compañero en Deportivo Quito, para reformar la dupla delantera que lo convirtió en campeón de goleo de la Copa Libertadores 2012.

Sergio Pérez | Después de un prolongado periodo de lesiones, el apodado 'Cherokee' no se pudo consolidar en los procesos de Marini y Valiño. Ahora, probará suerte en el Ascenso MX de la mano de su padre deportivo, José Luis Sánchez Solá, con el equipo de Venados de Mérida.

Damián Escudero | El zurdo argentino rindió buenos dividendos con Puebla convirtiendo y asistiendo goles importantes durante su estancia en México. Después de una controversia con la directiva camotera, se dio su salida hacia el futbol brasileño donde se enlistó en las filas del Vasco da Gama.

Franco Arizala | El futbolista colombiano naturalizado mexicano tuvo pocas oportunidades bajo la tutela de Ricardo Valiño. Sus escasas apariciones y bajo rendimiento en las mismas le costaron no ser considerado por el estratega argentino para el torneo que está por iniciar. Regresará a Jaguares de Chiapas, su último club antes de Puebla.

Christian Bermúdez | El futbolista surgido de Atlante estuvo con Puebla durante año y medio donde anotó en 12 ocasiones. Estaba considerado por Ricardo Valiño para formar parte del plantel rumbo al Clausura 2017, pero finalmente acabó por regresar al cuadro de Chiapas con el fin de salvarlos de descender al Ascenso MX.

Mauro Cejas | El argentino sufrió la misma suerte que varios jugadores que antes de él se enfundaron con la camiseta 9 del cuadro poblano. Tras su paso por equipos como Pachuca, Tecos y Morelia, llegó a Puebla al inicio de 2016, pero la poca actividad y escasa productividad fueron claves para que 'Pitu' pasara a Unión de Santa Fe.

Hombre a seguir para el Clausura 2017

Con la salida de Matías Alustiza, Damián Escudero y el 'Hobbit' Bermúdez, la responsabilidad ofensiva recaerá en piezas ya probadas como Álvaro Navarro, Jerónimo Amione o el propio Eduardo Pérez, quien tuvo una gran pretemporada anotando varios goles. Sin embargo, por sus cualidades y potencial es posible nominar al argentino Gabriel Esparza como el elemento a seguir en este nuevo torneo. Razones hay varias: su edad (23), el equipo del que emigra (San Lorenzo de Almagro) y su polivalencia (extremo derecho e izquierdo, además de medio centro).

Es una realidad que con los Cuervos no tuvo un papel tan siquiera secundario, aunque en su club previo tuvo buenas actuaciones. Ciertos destellos se han vislumbrado en los partidos de preparación con alguna asistencia. Sólo el tiempo dirá si será rentable ese préstamo por un año y 150,000 euros por el 'Tucu'.

Analizando al estratega: Ricardo Valiño

El estratega argentino vivirá su segundo torneo al mando de los camoteros y tendrá como principal misión buscar la fiesta grande a como dé lugar, además de evitar contratiempos en el tema del descenso, pues los siete puntos de diferencia que tiene ante los demás equipos de la tabla baja de cocientes pueden irse como agua si se empieza con el pie izquierdo.

Ricardo Valiño muestra un futbol ofensivo buscando la retención de la pelota en el mediocampo. Su juego peligroso se basa en sus laterales, los cuales buscan la profundidad del área con los rematadores generando una formación de 4-4-2 y una evolución de 4-1-2-3 según las circunstancias del juego. En un juego regular, la prioridad del Puebla está marcado por la posesión, se puede tocar la pelota en cada uno de los jugadores, inclusive el portero para buscar abrir la cancha, la especialidad de los volantes es jugar las bandas con velocidad, en caso de que eso no funcione, la segunda opción es el juego aéreo, sello particular del estratega.

El ataque plasmado por el técnico argentino se basa en el media punta que acompañe a su delantero nato, pues genera variantes en los contragolpes apoyado por los medios de contención y los volantes que pelean cada pelota en tres cuartas partes del área.

Su principal punto débil es la defensa, pues en Lobos BUAP y en el Puebla sufre mucho a la hora de los contragolpes, sus volantes no tienen capacidad de regreso y sus defensas no pueden enfrentar los embates del uno a uno. Se espera un Puebla competitivo, ofensivo, protagonista del juego pese a las bajas, la más sensible, Matías Alustiza.

