Ricardo Valiño: “El resultado no refleja el trámite del partido”

Foto: VAVEL / Gerardo Cano

Ricardo Valiño, director técnico del Puebla, habló posterior al partido en donde el Club Puebla recibió a Monterrey. Al respecto, expresó fastidio con respecto al desempeño arbitral de Adalid Maganda, pero lo justificó argumentando que son cosas que pasan con árbitros debutantes.

“No soy de hablar de los árbitros, pero tengo fastidio no solo por la jugada del penal. También hay una jugada donde un jugador del Monterrey (Edgar Castillo), que está amonestado, corta un avance y la jugada sigue. Hay otro jugador (Jesús Molina) que cometió cinco faltas consecutivas y lo amonestaron hasta el minuto 93. Pero es un árbitro debutante y se puede equivocar. Esta vez nos tocó a nosotros. Más allá de eso, el resultado no dice lo que fue el trámite del partido”.

Valiño procuro no justificarse con la situación del arbitraje y, por el contrario, también recalcó que hubo errores que al Puebla le costaron en el marcador. Sin embargo, es consciente de que aún queda mucho trecho que recorrer y hay que darle vuelta a la página rápidamente.

“No soy de poner excusas, pero el equipo dio un muy buen primer tiempo. Luego, cometimos algunos errores de marcación que a la larga nos terminaron costando. El equipo había mostrado una cara como la que mostró en la pretemporada; controló el balón en el primer tiempo, tuvo la posesión y tuvo llegada. Sin embargo, cometimos errores puntuales, que van al resultado. Ahora hay que hacer un análisis y corregir los errores cometidos. Esto recién empieza y ya estamos pensando en el partido del viernes (ante Tijuana). No debemos detenernos en los errores arbitrales. Debemos entender que también nosotros nos hemos equivocado. Pero hay que entender que el fútbol es así y no hay que caerse; el camino es largo”.

Retomando el tema de los árbitros, al ser cuestionado con respecto a si había cierta tendencia en contra del Puebla, Valiño expuso que es cuestionable la cantidad de penales cometidos al equipo blanquiazul, pero prefirió seguir en su postura de que eso no es pretexto para los resultados del Puebla.

“La estadística dice que la han cobrado 9 penales a Puebla. Más allá de evaluar cuáles han sido y cuáles no han sido, es una cantidad inusual. Ante la mínima duda, posibilidad o contacto, lo pitan en nuestra contra. Y, por el contrario, una situación en donde la acción sea a nuestro favor, no es medida con la misma vara. Sin embargo, no quiero ahondar en eso, porque no soy de buscar excusas. Me quedo con que el equipo hizo cosas buenas y ahora tiene que pensar en lo que viene”.

Para concluir, el director técnico habló del desempeño de Alexis Canelo que, aunque fue importante en lo individual, no redituó a favor del equipo camotero.

“Uno está contento cuando el equipo gana. Alexis ya venía mostrando buenas cosas, venía de hacer una buena pretemporada y estaba en buena forma, no es sorpresa que brinde desempeños como el de hoy. Es importante que el delantero anote, pero no puedo estar contento porque el equipo no ganó”.