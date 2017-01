David Toledo: "Merecíamos el empate"

Foto: (VAVEL.com | Gerardo Cano)

La molestia por el arbitraje en Puebla es más que evidente. Los dirigidos por Ricardo Valiño se mostraron tristes por el resultado ante Monterrey, pero también inconformes por la manera en que perdieron tres puntos.

David Toledo, mediocampista de la 'Franja', habló con la prensa después del partido y afirmó que los errores de Adalid Maganda, silbante que debutó en la cancha del Cuauhtémoc, afectan a la escuadra en la situación del descenso.

"Nunca me gusta buscar pretextos, cuando un equipo te gana bien hay que reconocer, pero no se vale que jueguen con el esfuerzo del equipo, un penal dudoso y una jugada dudosa a nuestro favor que no marcan. Creo que al árbitro le faltó personalidad, sabemos que va empezando, pero tiene que ser parejo, no puede inclinarse más por un lado que por otro; hay duda en ambas jugadas, una la marca, otra no y al final nos termina perjudicando en el tema porcentual que todavía está latente para nosotros".

"Qué bueno que salgan árbitros y se les esté dando la oportunidad, pero si van a venir a hacer esto a un estadio con 10 o 15 mil personas, ¿qué va a pasar cuando les toque en el Azteca en un Clásico? No van a saber que hacer", agregó refiriéndose a los debutantes.

El jugador oaxaqueño añadió que, a pesar de verse afectados, los 'Camoteros' tienen que cambiar la página para concentrarse en la próxima jornada, pues "el resultado ya no se puede cambiar, lo que pasó pasó".

Tras resaltar, una vez más, que tanto él como sus compañeros abandonaron el inmueble molestos por lo que el árbitro dejó de hacer, finalizó hablando del siguiente rival: "Siempre buscamos el resultado y a final nos vamos tristes porque al menos merecíamos el empate. Hay que seguir trabajando, pensar en Tijuana y preparase de la mejor manera; no les fue muy bien en Morelia así que va a ser un partido sumamente complicado".