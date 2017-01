Obligación de puntos en la segunda prueba del año

Google Plus

Foto: Club Puebla

El Puebla encaró su primer partido del campeonato y, dándole la razón a la predicción generalizada, cayó ante Monterrey, por marcador de dos goles a tres. Si bien no está de más decir que La Franja no dio una exhibición tan negativa, los juegos ‘adecuados’ pero sin puntos, no sirven. Más aún, en un torneo donde se seguirá peleando en la parte baja de la tabla de cocientes.

De antemano se sabía que Monterrey contaba con un plantel lo suficientemente sólido como para ser complicadísimo. Desafortunadamente para la causa, logró sacar el encuentro en los últimos minutos, aun cuando su desempeño colectivo no necesariamente fue superior al del equipo de Ricardo Valiño. Es decir, Puebla lo pudo controlar casi por completo y aun así perdió.

Puebla fue víctima de sus falencias contra Rayados

Más allá de la polémica generada por el penal en contra del final (que a opinión personal sucedió en una jugada lo suficientemente compleja como para negar de forma tajante su existencia), Puebla fue víctima de sus falencias. Los Camoteros lograron, sin necesariamente mucha dominancia, irse al frente en el marcador dos ocasiones, pero sus carencias defensivas en el balón parado, terminaron resolviendo el juego a favor del rival.

Es complejo afirmar que Puebla merecía ir ganando en algún momento del juego. Más bien, el gran mérito del equipo había estado en anular a Rayados, haciendo del juego uno con la bola predominantemente en mediacancha y sin mucha llegada a los arcos. Por lo mismo, que los Camoteros hayan logrado irse al frente en dos ocasiones y se terminaran yendo en blanco en unidades, resalta la mala labor defensiva.

Insistiendo en el tema del balón parado a la defensiva, éste expuso deficiencias concretas en Pablo Míguez que perdió la marca de Jesús Molina en el par de ocasiones que anotó. No obstante, dejó en entredicho el trabajo de todo el equipo, considerando que, en el segundo de los goles, toda la zaga se desentendió de la jugada y dio pie a que el marcador se empatara.

Para la puntilla, si bien no se trata de señalar a manera de ‘reventar’, sí será importante comenzar a evaluar con mayor detalle a Damián Schmidt. El argentino, con un semestre previo en donde tuvo las suficientes actuaciones como para ser juzgado, sigue dejando pocas garantías de seguridad y cuesta trabajo pensar que tenga argumentos para ser el compañero de Robert Herrera en la central. El penal que comete es dudoso (e incluso puso la asistencia en el primer gol del Puebla), pero recién iniciando el torneo, ya se le acumula otro detallito a todos los que ya dejaban en duda su capacidad el torneo pasado.

Como se comentó una semana antes, presuntamente para eso llegó Osvaldo Centurión; para cubrir una zona que necesitaba de mucha ayuda. Considerando que hizo pretemporada con el Puebla, es complejo entender qué lo apartó de jugar. Por lo mismo, se esperaría que no pasara otra semana sin que debutara. Otro partido fuera, implicaría otra oportunidad fallida, de entre 16 que quedan, para aportar ahora que tanto se necesita. Y ese, justamente, es un tema que parece que abundará en Puebla a lo largo del torneo: ver cuándo estarán listos todos los refuerzos que llegaron al club.

Pasando a lo que resta del campo, poco que resaltar. La mediacancha tuvo mucho desgaste intentando procurar que los talentosos de Monterrey no tuvieran un trabajo sencillo y hasta cierto punto lo logró. No obstante, en materia de creación, Puebla se vio muy chato, al grado de volver a dejar inédito a Álvaro Navarro adelante. Insistiendo en la importancia de ver resolviendo con mayor constancia (y de titular) al ‘9’ uruguayo, ante Monterrey sumó otro partido en donde quedó corto.

El único detalle brillante que los Camoteros tuvieron, evidentemente, fue la actuación individual de Alexis Canelo. El argentino ya pintaba bien desde el torneo pasado, pero las lesiones no permitieron que explotara. Ahora, iniciando con doblete, se espera que éste solo sea el comienzo de una relación suya con el gol, si es que la de fungir como goleador será su responsabilidad en la cancha.

Curioso el caso del segundo gol del Puebla. Justamente en el inicio del Apertura 2016, en Monterrey, La Franja anotó un gol casi idéntico. Tanto esa, como esta vez, Carlos Gutiérrez asistió por banda izquierda a un Canelo que solo tuvo que empujar el balón. Si esa será una constante en el accionar de los Camoteros, bienvenida sea. De entrada, porque es efectiva y, en segunda, porque volvería a darle brillo a un jugador del que se pretenderá reivindicación el presente torneo como ‘Guti’.

Puebla visita a Tijuana en su primera visita del año

Ahora Puebla va a cancha de Xolos. Y, de entre las pocas estadísticas positivas que se le pueden sacar a los Camoteros en la última década, la de enfrentamientos directos con los de la frontera, es una de ellas. Por lo mismo, y considerando que la calidad individual del rival es menor a la de Rayados, el equipo de Valiño está obligado a sacar puntos.

Si se ahonda en el tema, desde la llegada de este DT, los Camoteros son mejores visitantes que locales. Con todo un torneo para evaluar, La Franja de Valiño solo ha sacado 10 puntos en 10 juegos jugados en el Cuauhtémoc. Sin embargo, lleva otros 10 puntos de visita, con dos partidos menos.

Incluso, si se considera el desempeño del equipo partido a partido, su rendimiento fue mucho mejor de visitante que de local. Por ejemplo, comparando las derrotas ante Toluca o Guadalajara en Puebla, con las de Querétaro y Atlas fuera, puede entenderse que los Camoteros tienen mucho mejor rendimiento fuera. Sí, la situación no óptima, pero es buen momento para dejarla de manifiesto de nuevo.

En materia futbolística, se espera un desempeño colectivo de mucha mayor profundidad. Si bien Puebla anuló a Monterrey de manera aceptable, se requiere más que eso para sacar resultados. Por lo mismo, será importante mostrar más capacidad en materia de táctica fija en contra, buscar el arco rival con mayor constancia y comenzar a sacar esos detalles individuales que muchas veces se requieren para que los resultados lleguen.

Por lo pronto, Patricio Araujo, Francisco Torres y Jerónimo Amione ya estarán activados para jugar. Y a ellos se esperaría que se agregara el mencionado Centurión, Esparza como titular y tal vez alguno más de todos los refuerzos que llegaron al Puebla.

Puebla se dota de más extranjeros que nunca

Si bien se esperaba que La Franja aún trajera a tres jugadores que sonaron mucho a lo largo de las últimas semanas, al final, llegaron cinco. Una situación definitivamente rara hoy en día, pero potencialmente común en la Liga MX a partir de ahora, considerando que las reglas actuales de la competencia permiten que cualquier equipo se llene de extranjeros a granel, con la única restricción de registrar máximo a 10 para un partido.

A opinión personal, la situación es de burla y hará que la mafia entre promotores e ‘interesados’ en hacer negocio a costa de los mercados sudamericanos (o de cualquier otra parte del mundo) se incremente exponencialmente. Sin embargo, si Puebla pretende ‘ponerle ética’ a la situación y explotarla en su beneficio, adelante.

Puebla tendrá 14 extranjeros este torneo

Mientras tanto, el presente torneo, los Camoteros contarán con 14 foráneos en sus filas. Además de los seis que ya estaban con el equipo y los otros tres que hicieron pretemporada, esta semana llegaron los zagueros Pablo Cáceres y Claudio Pérez; los centrocampistas Gonzalo Ramos y Carlos Rodríguez y el delantero centro Federico González.

La realidad es que son tantos, que lo mejor será reservarnos la evaluación previa de cada uno y esperar a que en la cancha cumplan. De entrada, esperando que todos obvien el cliché de la adaptación a la altura y cuanto antes estén a tope para jugar en la máxima competencia y, posteriormente, confirmando que salieron de la madera de ‘Campe’ o Herrera y no de la calaña de Rescaldani o Maicon. No queda más que aguantar. Y que por el bien del Puebla, todos (o la mayoría) la rompan.

Foto: Club Puebla

Entonces, luego de una semana de mucho movimiento, se viene la segunda jornada del torneo. Puebla tiene aún con mucho trecho para que el rumbo no deje de ser su destino en ningún momento. Sin embargo, por su bien, que comience a sumar desde esta semana. Urge la primera dosis de confianza. Confiemos en que se dará.