David Toledo: "No queda más que levantar la cara"

(Foto: VAVEL | Rodrigo Peña)

El Club Puebla sufrió su segunda derrota de manera consecutiva este viernes, donde cayeron con un marcador escandaloso de 6-2 ante Xolos de Tijuana en la segunda fecha de la Liga MX. Al terminar el encuentro, el mediocampista camotero David Toledo, atendió a los medios de comunicación y reconoció irse dolido por el resultado obtenido.

"Es difícil hablar después de un partido así, es complicado, estamos tristes por cómo se dio el partido, en algún momento el equipo estaba jugando bien y nuevamente nos dan la vuelta a los minutos, luego pasó lo que tuvo que pasar y nos vamos con una derrota muy dolorosa y no queda más que levantar la cara, seguir trabajando, corregir errores y prepararse para el siguiente partido".

Tras verse abajo en el marcador, Puebla pudo reaccionar y emparejar la pizarra en dos ocasiones, sin embargo, errores puntuales de la zaga enfranjada terminaron decantando lo que fue una goleada histórica para los de la Angelópolis.

"No supimos manejar esa situación, hicimos el esfuerzo para empatar, no nos duró mucho y al final el resultado duele muchísimo porque creo que el equipo no juega mal, son desatenciones, duele bastante pero hay que levantarse de esto".

Finalmente, sin tiempo para lamentos, el ex de Chivas aseguró que el equipo debe dar vuelta de página, corregir errores y pensar en el partido en puerta, mismo que será ante Mineros de Zacatecas en la Copa MX.

"No hay vuelta para pensar en lo que pasó, hay que corregir por supuesto, viene la Copa, es otra nueva oportunidad para salir adelante, primero contra Mineros y luego se pensará contra Querétaro", sentenció.