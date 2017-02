Atlas le arrebata la victoria a la Franja

Google Plus

ÁRBITRO: José Alfredo Peñaloza. Amonestados: J. Madueña (min. 24), R. Herrera (min. 31), C. Gutiérrez (min. 35), R. Márquez (min. 53) y D. Arreola (min. 90).

En duelo correspondiente a la fecha 5 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX, el Club Puebla recibió a los Rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Con poco más de 17 mil espectadores, el partido dio inicio con el silbatazo de José Alfredo Peñaloza en punto de las 19:30 horas.

Somnolienta primera mitad

La primera aproximación de peligro llegó hasta el minuto 13, con un disparo de media distancia de David Toledo que atajó de buena forma Oscar Ustari; poca fue la actividad que se vivió en el campo, con ambas escuadras sin hambre de buscar el resultado transcurrió prácticamente toda la primera mitad.

Sobre el último minuto de los primeros 45 minutos, el ‘Charal’ Orrantía llegó a línea de fondo y mandó un servicio que terminó cortando con un puñetazo el arquero rojinegro, siendo estas dos aproximaciones lo más “peligroso” de la primera parte.

Lo mejor para el final

Para el complemento, los pupilos del ‘Profe’ Cruz intentaron despertar y al 65’, en una jugada a balón parado que cobró Daniel Álvarez, apareció Martín Barragán para desviar el servicio, sin embargo, su disparo terminó en la posición de Cristian Campestrini.

La oportunidad clave se presentó al minuto 68, cuando Francisco Acuña cayó dentro del área; el silbante no dudó y marcó la pena máxima a favor de los locales; el recién ingresado Alexis Canelo, fue el encargado de cobrar desde los once pasos, sin embargo, no contaba con la figura de Oscar Ustari, quien con un extraordinario lance evitó la caída de su meta.

Sin embargo, la Franja no se rindió y al minuto 75, Alexis Canelo logró robar un esférico y perfilarse frente al arco, pero al no animarse a tirar cuando tuvo la oportunidad, prefirió intentar asistir a su compañero Álvaro Navarro, para ese entonces, Atlas logró recomponer y despejar el peligro de su área.

Fue hasta el 87’, cuando tras una serie de rebotes dentro del área, incluyendo una gran atajada de Ustari, el balón cayó a modo a la posición de Francisco Acuña, quien sin pensarlo dos veces, disparó de volea y mandó guardar el esférico al fondo de las redes.

El triunfo ya se saboreaba en el ambiente poblano, sin embargo, ya sobre el final del partido, Atlas tuvo un último chance en una jugada a balón parado y una mala salida de Campestrini, aunado a un gran cabezazo de Martín Barragán, significó el tanto de la igualada, con el que terminó el partido con un sabor amargo para los locales.

Puebla no pudo estrenarse con una victoria tras la llegada de José Saturnino Cardozo, mientras que Atlas suma un punto importante como visitante, pensando en el tema porcentual.