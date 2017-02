'Paco' Torres: "Sabíamos que estábamos cerca de la victoria"

Google Plus

Foto: Rodrigo Peña (VAVEL)

La tarde del 19 de febrero, el conjunto poblano recibió a los Jaguares de Chiapas y cerraron la jornada 7 de la Liga MX con una jugosa victoria 3-0, resultado de suma importancia con respecto a su situación en la porcentual, por lo que Paco Torres dijo que desde la llegada del nuevo técnico el equipo no ha jugado mal a pesar de no haber tenido tanta contundencia.

“Sabíamos que estábamos cerca de la victoria, no habíamos jugado mal y desde que llegó Pepe tuvimos las jugadas más claras en todos los partidos que hemos tenido que, sin embargo, tuvimos mucha suerte porque no fuimos tan contundentes pero ahora creo que esa contundencia se revirtió y gracias a Dios en este partido tan importante en el descenso que el equipo mostró un buen fútbol, un buen orden”.

El mediocampista poblano declaró que continuarán trabajando duro para continuar sumando victorias y salvarse del problema del descenso: “Lo importante es que todos corrimos, todos quisimos jugar y gracias a Dios se dio la victoria entonces de ahí para arriba, queremos seguir trabajando para seguir sumando puntos y seguir salvándonos”.

Las tres anotaciones contra el equipo chiapaneco, ésta vez tuvieron lugar desde la media cancha, por lo que el dorsal 28 afirmó que todos pueden aportar al equipo al momento de convertir y no solo dejarle el trabajo a los delanteros: “Los goles ahora fueron de media cancha y así yo creo que todos podemos, los delanteros y desde la media cancha hacer gol, atentos y conscientes de que también podemos aportar y ayudar, no solo esperar que los delanteros hagan los goles. Se dio este partido y ojalá que tengamos más oportunidades y podamos anotar más”.

Con el resultado de la jornada 7, el Club Puebla se encuentra motivado y ahora se encuentra enfocado para su siguiente duelo ante el equipo de Toluca: “Motiva, y motiva más con el líder pero yo creo que si hacemos un partido bueno allá yo creo que va a ser el parámetro para ver a qué podemos aspirar, es una prueba de oro y vamos a trabajar muy fuerte para hacer un buen partido y pelearles fuerte en Toluca”.

Por último, Paco Torres sentenció que siempre darán lo mejor para mantener contenta a la afición y continuar logrando buenos resultados: “Cómo no va a salir contenta si se hizo un buen partido, pero yo creo que en las buenas y en las malas tienen que estar así, seguramente si no ganas no va a ser lo mismo que hoy, pero siempre que apoyen se pierda o se gane, siempre vamos a dar lo mejor”, concluyó.