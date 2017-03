El cambio del Puebla con Cardozo ha sido radical

Google Plus

Foto: VAVEL / Gerardo Cano

Recuperando su distancia del inicio del torneo con respecto al último de la tabla de cocientes, pero ahora con ocho juegos menos por disputar, Puebla parece estar logrando una salvación que, si bien para fines matemáticos no llega aún, para fines virtuales parece estar a punto de quedar finiquitada.

El drama en el que se había metido el equipo con Ricardo Valiño al mando, inmediatamente fue mitigado con el arribo de José Cardozo y, ya entrados en la mitad del torneo, parece que los Camoteros pueden jugar el resto de sus partidos con motivaciones más ambiciosas que la simple permanencia en la categoría.

Y aunque ambicioso per se parecería pensar que, si hace apenas un mes La Franja estaba duramente inmiscuida en problemas de cociente, ahora se le pretenda exigir pelear por liguilla, con el brillante juego que ha mostrado el equipo desde el arribo del DT paraguayo, las sensaciones de que se puede aspirar a ella son sustentables.

Tanto con Atlas, como con América, quedaron sensaciones de que Puebla mereció más. Pero han sido los juegos ante Chiapas y sobre todo ante Toluca (en una cancha en donde Puebla jamás había ganado en torneos cortos en temporada regular) los que demuestran que La Franja en verdad tiene argumentos futbolísticos.

Al fin se ganó en el Nemesio Díez

El juego en Toluca fue brutal. Puebla quedó arriba en el marcador por apenas dos goles, pero su dominio habría sido merecedor de una diferencia de al menos otros dos. A lo largo del primer tiempo, cada que el equipo agarraba la bola, parecía tener la capacidad de generar peligro de gol.

Ante los Diablos Rojos, La Franja siempre se encontró con superioridad numérica al frente y logró explotar su máxima virtud: la velocidad de sus atacantes. Con Francisco Acuña, Gabriel Esparza, Jerónimo Amione y Alexis Canelo, Puebla tiene un ataque hábil y rápido. Y si éste se ve acompañado tan bien como lo hizo la semana pasada con la gente del medio de la cancha, las defensas rivales sufrirán mucho.

Puebla ganó en la cancha que más se le complica

Al final, todos fueron parte importante del triunfo. Puebla fue amplio dominador al ataque pero también supo aplicarse en defensa. Cristian Campestrini atajó pelotas clave como nos tiene acostumbrados. La dupla central parece estar encontrando forma con Claudio Pérez y Edgar Dueñas (aunque aún con cosas por mejorar, sobre todo evitando las faltas innecesarias y dominando el juego aéreo). Robert Herrera ahora cumple con funciones de lateral derecho y Carlos Gutiérrez vuelve a vislumbrar compromiso como el que manifestaba recién llegó al club.

Y en mediacancha la situación aún mejor. Si alguien ha incrementado su nivel desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, ha sido Pablo Míguez. Por cuestión de esfuerzo, el uruguayo quizá no merecía el negativo momento que atravesó en el inicio del torneo y ahora lo está superando, no solo a base de goles (que no son su responsabilidad primaria), sino con adecuada contención y mejor distribución del juego. A él se agrega David Toledo que sigue demostrando ser uno de los jugadores más constantes del Puebla sea cual sea la situación en la cancha; finalizando, se presenta también Francisco Torres de recambio, que también se hace presente entre los goleadores demostrando su sapiencia para acompañar muy bien las jugadas al ataque.

Insistiendo, lo que pasó en territorio mexiquense, no es pecata minuta. El Puebla de Cardozo ilusiona. El juego que dio en La Bombonera es uno de los mejores que se le recuerden en por lo menos un año y, considerando el envión anímico que esto representa y la aún juvenil campaña que todavía no muestra delimitantes entre los que son contendientes a liguilla y los que no, La Franja da para pensar que está para cosas interesantes.

Tigres es la prueba ideal

Puebla regresa a su casa para enfrentar al rival que más se le ha complicado en el Cuauhtémoc en la última década. A eso se le agrega ser también el rival más fuerte que tiene la Liga MX considerando el grosor de su plantel. No obstante, viniendo de romper una hegemonía tan drástica como la que se le presentaba en el Estado de México, queda claro que La Franja no está ni remotamente desahuciada de cara a su partido contra la UANL.

Por el contrario, el partido ante Tigres puede ser ese punto de inflexión que demuestre que los Camoteros tienen para olvidarse definitivamente de la situación del cociente y pelear otras cosas. Mejor aún, más allá de su gran plantel, el rival viene de un medroso inicio de torneo y de jugar a media semana ante UNAM. El triunfo, probablemente no sería obligatorio, pero dadas las circunstancias y el gran momento del Puebla, pinta factible.

A seguir por el rumbo

No queda más que seguir esperando desempeños del Puebla tan buenos como los que ha mostrado desde la llegada del DT paraguayo. Cada juego, el equipo ha incrementado su nivel y parece ser otro en comparación con el que se veía hace apenas cinco jornadas.

Puebla podrá sortear lo que resta del campeonato con la encomienda principal de mostrar ese futbol tan alegre como el que está mostrando. Al final, la esencia del fútbol radica en dar alegría al aficionado y, por cómo se está viendo el equipo blanquiazul en sus últimos juegos, la situación se está cumpliendo.

Si el cuadro de Cardozo se manifiesta tan bien como lo está haciendo, esperemos que el guaraní haga huesos con La Franja.