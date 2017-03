El campeón le quitó el invicto a Cardozo

Google Plus

ÁRBITRO: Miguel Angel Flores. Amonestados: F. Meza (min. 5), J. Toledo (min. 18), L. Quiñones (min. 37), C. Pérez (min. 60), L. Advincula (min. 65), A. Canelo (min. 82) y C. Campestrini (min. 90)

En duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2017, el Club Puebla recibió este domingo a Tigres en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Con un gran ambiente en la tribuna y la mejor entrada en lo que va del torneo, los camoteros buscaban sumar aprovechando la derrota de Chiapas y de Veracruz en el tema porcentual, mientras que los felinos necesitaban un resultado importante para salir de la zona baja de la tabla.

Sin José Saturnino Cardozo ni Ricardo Ferretti en los banquillos, debido a sus suspensiones, Fernando Huerta y Miguel Mejía Barón, respectivamente, fueron quienes se encargaron de dar las órdenes en las bancas. El duelo arrancó en punto de las 12:00 horas y el balón comenzó a rodar en la Angelópolis.

El inicio fue para los locales, que en un par de jugadas a balón parado, buscaron generar peligro en la cabaña de Guzmán, sin embargo, la zaga felina lució atenta para contener los embates camoteros. La primera llegada llegó al 16', Alexis Canelo remató con la testa dentro del aire, pero su disparo se fue desviado.

Los minutos pasaron y ningún equipo pudo generar alguna situación de peligro, siendo hasta el minuto 35, cuando Luis Quiñones llegó a línea de fondo, mandó una diagonal que no cortó de buena forma Cristian Campestrini, dejando el balón a modo para Jesús Dueñas, que no perdonó y anotó el primero del encuentro.

Sin muchas emociones, el reloj cumplió el tiempo reglamentario y ambos equipos se fueron al descanso con la mínima ventaja para la visita, sin embargo, el espectáculo todavía no se hacía presente en el Cuauhtémoc.

Para el complemento, Puebla dio ingreso a Francisco Torres con el fin de tener mayor juego en mediocampo, sin embargo, la tónica del juego se mantuvo, el balón cambiaba de dueño de manera constante y salvo algunos disparos de media distancia que terminaban en la grada, poco se podía destacar del encuentro.

Corría el minuto 63, cuando Gignac apareció frente a Campestrini y tras la atajada del argentino y el contrarremate del francés, apareció el chileno Eduardo Vargas para empujar al fondo con la testa, poniendo el 0-2 en la pizarra. Puebla buscó responder en busca del empate y tuvo la oportunidad de acortar distancias con un testarazo de Edgar Dueñas dentro del área que logró atajar Guzmán de gran manera.

Tigres se conformó con el resultado y no buscó más a la ofensiva, mientras que Puebla si bien tenía intenciones de poder emparejar el marcador, no tuvo quién marcara diferencia al momento de atacar, por lo que la pizarra no se movió más. Con este resultado, Tigres llega a 11 unidades mientras que Puebla se queda solo con 9, ambos en la parte baja de la calificación.