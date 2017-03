José Cardozo: "Puebla dejó todo en el campo"

Google Plus

Este miércoles, culminó la participación del Club Puebla en la presente edición de la Copa MX, luego de que cayeran 3-2 ante Rayados de Monterrey en la instancia de cuartos de final.

Al término del encuentro, el entrenador camotero José Saturnino Cardozo, habló en conferencia de prensa y aseguró sentirse orgulloso de sus jugadores, pues pese a que alineó a un equipo alterno al que viene jugando en Liga, la actitud dentro del campo fue muy positiva.

"Enfrentar a un equipo poderoso como Monterrey con un equipo alternativo no es fácil, erramos opciones que pudieron haber cambiado el rumbo del juego, ellos también tuvieron oportunidades y me voy contento con el grupo, el trabajo que hicieron fue fantástico, estamos orgullosos de estar con este grupo que dejó todo, demostraron que tienen amor propio y ante un rival poderoso me parece que se hizo un muy buen juego".

Consciente de la gran diferencia en cuanto a planteles entre Puebla y Rayados, el 'Diablo Mayor' afirmó que su equipo se va con la cabeza en alto pues pese a ser una cancha complicada y ante un rival importante, sus jugadores no se achicaron y compitieron de tú a tú ante el cuadro regiomontano.

"Se jugó con equipo alternativo, no con un equipo titular y estos muchachos demostraron que quieren jugar, demostraron la capacidad que tienen. Podemos enfrentar a muchos equipos con jugadores que tal vez ganan más que nosotros, con más trayectoria, pero cuando corremos los once parejos y tenemos vergüenza deportiva, el rival tiene que hacer un poco más para ganarnos, ahora Puebla dejó todo en el campo, vinimos con la cabeza en alto y nos vamos con la cabeza en alto, hay que felicitar a los muchachos porque creo que estamos en el camino que buscamos, que Puebla juegue en cualquier campo como entrenamos durante la semana y con lo que tenemos intentar ganar siempre".

Finalmente, Cardozo negó irse preocupado por la derrota, sino todo lo contrario, al tiempo que afirmó que la prioridad del equipo es el duelo del próximo domingo donde recibirán a Monarcas Morelia en la fecha 11 del Clausura 2017.

"Si a mí me preocupara perder ante Monterrey con un equipo alternativo me tendría que ir de Puebla, el equipo titular se quedó entrenando y el objetivo es ganar ante Morelia", sentenció.