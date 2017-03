José Saturnino Cardozo: "Tenemos que luchar contra todo"

Foto: VAVEL México / Rodrigo Peña

Después de la dolorosa derrota que sufrió el Puebla este domingo ante Monarcas Morelia, su timonel, José Saturnino Cardozo recalcó que el juego era para algo más que una derrota.

"Hay pasajes del juego los cuales te va orillando a defender, eso no justifica que el equipo no haya jugado bien".

Por otra pare, "El Diablo mayor" expresó su malestar con el nazareno Fernando Pérez Durán por el gol que fue mal anulado y que influyó en el resultado final.

"Lo que pasa es que el cuarto árbitro no vio la jugada del gol, yo entiendo que ellos sean humanos, pero no había ni amontonamiento, el portero choca con su compañero, inclusive el jugador de morelia quedó tirado, la verdad es que no supe que cobró, habrá que preguntarle al nazareno, a la disciplinaria o ¿A quién? es increíble porque fue una jugada en el área porque si existe amontonamiento de jugadores, está bien, no lo vio, pero había un jugador mio y tres de Morelia, entre ellos los que chocaron.

Parte de esa molestia la recalcó con un mensaje contundente de cara a la segunda parte del torneo.

"Si nos queremos salvar de la situación en la que estamos tenemos que luchar contra todo y todos, trabajando y seguir creyendo en nosotros mismos".

Cardozo aclaró que los errores del cuerpo arbitral no ecluyen el mal planteamiento de su equipo, sin embargo, aseguró que se deben tomar medidas, pues no se puede permitir ese tipo de situacione spara equipos que se juegan la permanencia.

"Es increíble el penal que no señalan, si el tipo (el árbitro) no lo ve y nadie le hace señas, existen dudas pero bueno, es humano como nosotros, todos comentemos errores pero te preguntas ¿Qué cobró? nosotros nos quedamos sin nada, perdimos el juego, insisto, no jugamos bien, pero el partido era para un empate, desafortunadamente el arbitraje influye".

Por último finalizó declarando que serán dos semanas de intensa actividad de cara al juego que puede marcar la pauta para el no descenso ante los Tiburones Rojos de Veracruz.

"Debemos seguir trabajando en el aspecto mental, en corregir los errores que sufrimos, hoy estuvimos muy nerviosos, perdimos muchas pelotas, tenemos dos semanas de amargura y bueno trabajar sin competencia es mucho más duro, se viene el juego más dificil del torneo porque se juega de visitante".