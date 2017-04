Partido Chivas vs Puebla en vivo ahora en Liga MX 2017 (0-0)

Google Plus

En el Apertura 2016, Rojiblancos y Enfranjados se enfrentaron en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Los dirigidos por Matías Almeyda consiguieron los tres puntos gracias a los tantos de Ángel Zaldívar y Marco Bueno.

"Me siento agradecido con Dios, siempre dicen que los jugadores importantes aparecen en momentos importantes, quizás nos costaron los primeros minutos, pero nunca bajamos los brazos; en un contragolpe nos hicieron un gol, pero tuvimos mucha dinámica y entrega y desde ahí supimos sacar el resultado", declaró Alan Pulido después de derrotar a Rayados en la semifinal de Copa.

Con capacidad para casi 50 mil personas, el Estadio Chivas será el escenario del encuentro.

Francisco Acuña: El mediocampista es el jugador a seguir por parte de la visita. Aunque únicamente ha marcado un gol en la campaña, la alianza que forma con Esparza y Canelo al frente genera oportunidades de gran peligro.

Atentos a: Ángel Zaldívar. El joven delantero del 'Rebaño' anotó en el partido de media semana desde los once pasos. No sólo es el hombre de confianza para los tiros penales, ya que con cuatro goles en once encuentros comienza a afianzarse como goleador tapatío.

"Necesito jugadores con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo y es lo que tenemos: un grupo que trabaja muy bien, de guerreros que no se cansan nunca y dejan todo en el terreno de juego. Este equipo va a seguir creciendo cada día, creo muchísimo en el plantel y en que vamos a sacar adelante esta situación en la que estamos", afirmó José Cardozo después del juego de la jornada anterior previo a este Chivas vs Puebla en vivo de hoy.

"Todos cambiaríamos lo que tenemos por ser campeón de Liga, pero en la Liga quedan muchos partidos, hoy disfrutamos esto y mañana puesta la mente en la Liga, es partido tras partido", apuntó Matías Almeyda a media semana.

Guadalajara tratará de romper la racha de seis juegos que tiene sin poder derrotar a Puebla en casa propia.

Aunque el conjunto de la Angelópolis rescató, sin anotaciones, un importante punto al visitar a Pachuca, sólo tiene diez puntos que lo ubican en la posición 16 de la tabla general; las unidades son producto de dos triunfos, cuatro igualadas y cinco derrotas..

Por su parte, Chivas también empató sin goles con Monarcas. Sin embargo, en la Copa vencieron 2-1 a Monterrey para conseguir el boleto a la final.

Con los ánimos elevados por ese último resultado, el plantel de Almeyda jugará con la intención de volver al primer puesto de la clasificación, ya que se encuentran a un sólo punto de Toluca.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Chivas a partir de las 21:00 horas.