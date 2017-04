Puebla vs Cruz Azul en vivo y en directo online (0-0)

Google Plus

Raúl C. Covarrubias Tirado

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Puebla vs Cruz Azul en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Puebla vs Cruz Azul en vivo

En el "Estadio Cuauhtémoc" de Puebla, se llevará a cabo el duelo por la supervivencia del Puebla y el acceso a la liguilla del Cruz Azul, en donde saldrán con todo ambas escuadras a ganar el partido. El "Cuauhtémoc", estadio de lujo, el cual fue aumentado en su capacidad del 30% llegando con una capacidad actual de 46,928 personas cómodamente sentadas. Iluminación de tecnología alemana.

El último enfrentamiento entre Puebla vs Cruz Azul en vivo, se llevó a cabo el sábado 22 de octubre de 2016, a las 17:00 horas, en el Estadio Azul de la Ciudad de México, en encuentro de la Jornada 14 del A16, con un marcador a favor de Puebla, por 2 goles contra uno. Por lo que es momento de saldar cuentas, para los "Camoteros" sumar para no verse en el descenso y la "Máquina" buscar entrar en la liguilla, para evitar alargar su acceso a la misa, la séptima vez que no lo lograría.

La revelación para este torneo del delantero argentino Pedro Alexis Canelo, deberá tratar de anotar los goles para la causa "camotera", con la finalidad de seguir sumando puntos para evitar el descenso del equipo poblano, su certeza ante el marco será determinante en la victoria.

El ecuatoriano Ángel Israel Mena Delgado, convertido como la nueva figura de los azules, con 4 goles anotados, será uno de los elementos a seguir en este encuentro, en el que el Cruz Azul debe sacar su máximo esfuerzo para lograr acceder a la liguilla de este volátil torneo Clausura 2017.





Puebla viene de perder 3 - 2 contra los "Tiburones Rojos" del Veracruz, en partido correspondiente a la jornada 10, jugado a media semana; en un partido vibrante en donde el delantero argentino se hizo presente en el marcador. Puebla se encuentra en peligro de descenso.

Por su parte el equipo de la Cruz Azul, logró impactar a la escuadra de los "Diablos Rojos" del Toluca, venciéndolo por un marcador de 2 goles contra cero; reviviendo las esperanzas de poder acceder a la liguilla en este Clausura 2017. El gol fue por conducto del mejor jugador de la "Máquina" al momento, delantero ecuatoriano Ángel Mena.

Minuto a minuto del partido Puebla vs Cruz Azul en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Cruz Azul en vivo, correspondiente a la 14ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 18:00 horas.