José Cardozo: “El fútbol te da regalos y este triunfo es para los jugadores"

(Foto: Esto)

El estratega poblano demostró alegría después de que el Puebla consiguiera la victoria en los últimos segundos del partido ante Cruz Azul y resaltó el actuar de sus jugadores, pues considera este triunfo un obsequio del fútbol.

“Agradecer a los muchachos por el esfuerzo que hicieron, me parece que no merecíamos estar en la posición donde estamos, se nos fueron 8 puntos importantísimos en los últimos minutos de juego y hoy el fútbol nos regala un triunfo muy importante.”

Para Cardozo no es justa la situación por la que pasa el equipo de la Angelópolis por lo que afirma que el trabajo continuará.

“Tenemos que seguir trabajando, creer en lo que hacemos, creer en nosotros, creer en la capacidad de los jugadores, trabajar juntos es lo que insistimos siempre nosotros, necesitamos de todos los jugadores de toda la gente del club para que podamos salir adelante en la situación que estamos, yo creo que hoy el fútbol le regaló un triunfo muy importante todos, nos habían quitado puntos importantes así que los muchachos se merecen esto y más por la forma de trabajar.”

El comandante poblano puntualizó que el esfuerzo está en el grupo y que la afición no se debe preocupar de eso.

“La gente únicamente te juzga por los 90 minutos, nosotros entendemos pero también tienen que entender que mis jugadores se matan durante la semana, es un grupo muy sano, es un grupo que le gusta trabajar y el fútbol también te da regalos y este regalo es para ellos.”

El funcionamiento del equipo de Cardozo fue el idóneo para encontrar el triunfo y resaltó el sacrificio de su delantero Federico González.

“Me gusto todo del juego, Cruz Azul llegó una vez y nos hacen el gol, pero después el equipo se acomodó, el equipo tuvo tranquilidad, tuvo serenidad para manejar el juego tuvimos 2 o 3 oportunidades en el primer tiempo con Federico González un muchacho que trabaja mucho en equipo lastimosamente no se le dio el gol pero hizo un trabajo en lo físico muy bien y en lo táctico, entonces siempre uno recibe premios, entonces me parece a mí que más allá del resultado el esfuerzo que hicieron todos”.

Puebla tuvo 3 juegos en una semana donde de 9 puntos posibles solo pudo sumar 3 unidades, una semana complicada para el equipo afirmó el estratega.

“Fue una semana muy difícil para nosotros haber perdido contra Chivas en la forma en la que perdimos no merecíamos, la forma que perdimos en Veracruz me parece a mí que si merecíamos perder por lo que hicimos, hicimos muy poco en los futbolístico, sin embargo hoy el fútbol te da regalos y esto es para ellos por el esfuerzo que hacen, por creer en nosotros, también en el cuerpo técnico porque nosotros creemos ciegamente en todos los jugadores que tenemos”-

Cambios efectivos los que Cardozo realizó en el segundo tiempo para conseguir el triunfo.

“Hoy ante un rival que también está un poco desesperado en sumar puntos me parece a mí que el segundo tiempo fue mejor, porque con la entrada de “Paquito” (Francisco Torres) tuvimos control del medio campo empezamos a tener la posesión de la pelota y el rival le costó un poco leer el cambio que hicimos, cuando entro “Paquito” ocupamos el medio campo y gracias a eso vino el gol con la entrada de Gabriel Esparza con la velocidad que tiene recuperamos una pelota que nos hizo letales, que es lo que estábamos buscando en algunos partidos anteriores.”

Por último, Cardozo fue cuestionado por no haber llamado ni a la banca al guardameta Cristian Campestrini titular durante lo que lleva el torneo hasta antes de este encuentro.

“Campestrini es igual que lo de Centurión no le tocó jugar por este partido, estuvo en el vestuario con el grupo, con los muchachos, vuelvo a repetir es un grupo muy sano que le gusta trabajar, aquí nosotros trabajamos para la institución. Yo desde que llegue les dije que no tenía compromiso con nadie, aquí yo tengo que ser muy responsable en el aspecto de poner al jugador que yo veo que está bien, de repente me puedo equivocar como se equivocan todos pero yo tengo que ser justo con todos los jugadores, aquí el que este bien va a jugar".