Robert Herrera: "Necesitábamos un triunfo"

Foto: VAVEL México / Rodrigo Peña

El Puebla aprovechó la mala versión del Cruz Azul y con ello el triunfo de último minuto que calmó el ambiente en el sentir camotero. Parte de esa felicidad la plasmó Robert Herrera, al mencionar que el futbol les debía una en este Clausura 2017.

"Veníamos fallando en los partidos, pero como digo siempre, se debe trabajar, mientras uno deje todo en la cancha, tanto en los entrenamientos como el día del juego se verán los resultados en las llegadas al área contraria, eso sí, no son los puntos que teníamos presupuestados hablando del tema porcentual pero bueno, estoy feliz y contento por este grupo, necesitábamos estos puntos".

Pese al triunfo ante la 'Máquina Celeste', Herrera recalcó que mientras no exista una seguridad total, el equipo necesita seguir sumando para la salvación y la siguiente parada en León buscarán cerrar el drama de esta temporada: "Sabemos que aún no estamos salvados, sabemos que restan puntos por delante, el juego ante León sabemos que será complicado y el equipo debe mantenerse por el mismo rumbo, no nos queda más que seguir trabajando con cierta tranquilidad pensando en saca tres puntos fuera de casa"

Por último, sobre la situación del guardameta, Christian Campestrini, y su sorpresiva ausencia en el juego ante los celestes: "Ese tema lo maneja el técnico, él sabe a quién poner, hay que recordar que somos un plantel grande, soy de la idea de a quién le toca jugar lo realizará de la mejor manera posible, pero bueno, hoy ha sido un gran juego y ante todo romper esa mala racha que ya teníamos encima".