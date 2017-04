Cardozo señala actitud laxa

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña - VAVEL)

Una derrota más para su récord al mando del Puebla. José Cardozo, un individuo que destila naturaleza competitiva, lo repite en su comparecencia ante los medios de comunicación: actitud, dar todo.

"Me voy mal porque regalamos 45 minutos; estamos peleando el descenso y hay que entender eso. Nos estamos jugando la vida y, para mí, el fútbol es mi vida y tengo que dar todo. Nos llegaron una vez y nos hacen el gol", arrancó el entrenador camotero; "regalamos totalmente la iniciativa en el primer tiempo y en el segundo tiempo fue el equipo que a mí me gusta, que busca, que presiona en todos los sectores. Cuando no podemos entrar por derecha buscamos por el otro lado, tener la posesión de la pelota y jugar con ella".

La Fiera de Javier Torrente sometió al Puebla, en gran medida, porque regalaron la pelota y metros de terreno propio.

"Si no nos gusta perder hay que tener otra actitud en el campo"

Así lo analizó Cardozo: "Todo el futbol te presenta problemas y hay que tratar de superarlos. En el primer tiempo no tuvimos la actitud y yo eso no lo toleró. Si te gana bien el rival, hay que aceptar y corregir errores. Pero nosotros cedimos la iniciativa. Me voy molesto por esa situación, pero a la misma vez con la consciencia de que el equipo que trabaja conmigo es el del segundo tiempo".

La posición de la tabla general (último) genera muchos sentimientos y su cuarta derrota "lógicamente pega. Ni a mí ni a mis jugadores nos gusta perder". La solución, como ya lo dijo antes, pasa por la manera de comportarse. "Entonces si no nos gusta perder hay que tener otra actitud en el campo. Hablar acá (en conferencia) es muy fácil, pero cuando entramos tenemos que tratar de dejar todo".

Para finalizar, Cardozo dejó en claro la programación mental que desea en su campamento para las dos jornadas restantes: "Matemáticamente todavía no estamos salvados, eso hay que metérnoslo en la cabeza. Nos estamos jugando nuestro prestigio, el de la ciudad, el del club".