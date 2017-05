Villaseñor: "Con esfuerzo y ganas no nos está alcanzando"

Villaseñor ha sido titular en los últimos partidos del Puebla ( Foto: Gerardo Cano | VAVEL México)

Puebla no se pudo despedir de su afición de la manera en la que habría querido y salió derrotado por la mínima en su última aparición como local del torneo. Después del partido, el arquero camotero, Fabián Israel Villaseñor, habló con los medios de comunicación sobre este juego y el Clausura 2017 realizado.

“Son cosas que nos pasan. Este torneo en dos años nos va a volver a alcanzar y vamos a pagar los propios platos rotos”.

El solitario autogol de Pablo Míguez le costó al cuadro poblano el partido ante un Necaxa que no logró conectar ni un disparo a portería. El cancerbero mostró su malestar ante la falta de contundencia de su escuadra.

“Es cansado tratar de revertir esto con palabras cuando no lo reviertes en la cancha. Esto es frio. Creo que de las cosas más justas que existen en la vida es el futbol porque es frio, calculador y porque lo que te mereces es lo que te da. Ahí estamos porque no la metimos y ellos la metieron”.

‘Villa’, además, desestimó que la ausencia de buenos resultados sea resultado de una falta de esfuerzo, pero hizo hincapié en que se debe trabajar y cambiar para mejorar la situación de la institución.

“Por esfuerzo no puedo reclamarle a nadie. Se trabaja, se corre. Las cosas no nos están saliendo y no debemos esperar a que la suerte nos dé la oportunidad de que salgan. No las estamos haciendo como se deben hacer. Hay algo que tenemos que hacer distinto. Los rivales sí las están haciendo en casa y de visita; esto ya es muy lamentable."

A veces te queda la sensación de que no hiciste nada mal, pero mejorar sí se puede en todo aspecto. No podemos esperar al azar, nos tenemos que aplicar mucho más. No nos está alcanzando. Con esfuerzo y ganas no nos está alcanzando, tenemos que hacer más”.

Respecto a la afición que realizó una buena entrada en el Cuauhtémoc, el guardameta se mostró apenado por no poderles brindar la satisfacción del triunfo.

“Si me paro en medio de todos los que están saliendo por los túneles, no creo que vaya salir bien parado. No puedo hablar por la afición, pero habrá quienes vienen a ver un espectáculo y se pueden ir satisfechos, pero, en general, la gente quiere vernos ganar. De diez, nueve prefieren que juguemos feo y que ganemos a que juguemos bonito y nos quedemos con el sabor de que se nos fueron los tres puntos.

Hay mucha vergüenza. La primera vergüenza que tiene uno es con su hijo o con su familia. Olvidémonos de ser futbolistas, somos seres humanos. Duele, pero tenemos que sobreponernos a esto porque nos llamamos ‘profesionales’“.

Con una visita ante Universidad para finalizar su participación el certamen, el portero mencionó que buscarán cerrar de manera decorosa y, en lo particular, mantener la titularidad que en los más recientes tres partidos ha conseguido.

“Se ganan muchas cosas consiguiendo una victoria de visita, aunque no se recupera todo el torneo que hemos hecho. Vamos día a día. Se me dio la oportunidad en los últimos tres partidos. Yo abogo porque se me dé la oportunidad contra Pumas, tratando de ser titular toda la semana y el técnico es el que decide al final de cuentas”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el futuro del equipo y su situación en la tabla de cocientes, sobre todo si Jaguares desciende y deja un panorama más comprometido para el siguiente ciclo futbolístico, Villaseñor mencionó estar enfocado en cerrar de manera decorosa el torneo.

“Todavía falta una fecha, nos cuesta trabajo pensar ya en el siguiente año. Se piensa a futuro en el club sobre a lo que debe de aspirar este equipo, pero todavía no debemos pensar en eso y nos hace falta pasar todavía en Pumas”.